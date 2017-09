Koning steekt inwoners Sint-Maarten hart onder de riem

Koning Willem-Alexander heeft maandag het zwaar getroffen Sint-Maarten bezocht. Hij bekeek de schade aangericht door orkaan Irma en sprak de lokale bevolking bemoedigend toe.

Willem-Alexander landde rond het middaguur (lokale tijd) op de luchthaven Prinses Juliana, vernoemd naar zijn grootmoeder. Samen met minister Plasterk (Koninkrijksrelaties, PvdA) bekeek de koning de schade op de luchthaven, die cruciaal is voor het op gang brengen van de hulpverlening.

Daarna maakte het gezelschap een rondrit over het eiland. Tijdens de rit was te zien hoe erg de schade aan huizen en andere gebouwen en de natuur was. De koning sprak onder meer met hulpverleners, politie en militairen. De twee bezochten ook het ziekenhuis, het Sint-Maarten Medical Center, en ze werden bijgepraat over de situatie van de haven en de watervoorziening.

Keihard getroffen

Orkaan Irma raakte Sint-Maarten keihard. Geschat wordt dat 70 procent van alle infrastructuur op het eiland verwoest is. Naast grote materiële schade, overleden op het Nederlandse deel van het eiland vier mensen. Op het Franse deel ligt het dodental nog hoger. De heropbouw van Sint-Maarten zal niet alleen lang duren, maar ook nog eens zeer kostbaar zijn voor het eiland met een overheidsbudget van slechts 200 miljoen euro.

Gertjan van Schoonhoven: Nederland is verplicht om Sint Maarten te helpen

De veiligheidssituatie op het eiland is volgens premier Mark Rutte (VVD) ‘nog altijd fragiel’. Snel nadat de orkaan overgetrokken was, kwamen er berichten naar buiten over grootschalige plunderingen. Zo’n 550 Nederlandse militairen helpen bij het herstellen van de orde.

Koning Willem-Alexander had op het eiland ook nog een ontmoeting met gouverneur Eugene Holiday, premier William Marlin en met de minister van Justitie van Sint-Maarten. Hij overnacht op Sint-Maarten en gaat dinsdag naar de eilanden Saba en Sint-Eustasius, die ook getroffen zijn door orkaan Irma.