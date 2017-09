Orkaan Irma verwoest Sint Maarten: dit weten we

Woensdag raasde de orkaan Irma over Nederlands grondgebied op het eiland Sint Maarten. Nu de storm verder westwaarts is getrokken, wordt de balans opgemaakt. Voor zover bekend vielen er zes doden op het eiland. De materiële schade is niet te overzien.

Irma is de krachtigste orkaan die ooit gemeten is in het Caraïbisch gebied. Woensdag zat Sint Maarten, om 13.30u Nederlandse tijd, in het oog van de storm. Daarna brak de hel los.

Spoedberaad

Om 10.00u houden de verantwoordelijke Nederlandse ministers spoedberaad. Daarbij zijn Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), Stef Blok (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis (Defensie) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) aanwezig.

Foto’s heli Zr.Ms. Zeeland van St Maarten: huizen onbewoonbaar, Maho Beach weg, hotels onder water. Meer: https://t.co/ExT2X2SW5d pic.twitter.com/MopSfZPIA6 — Marineschepen (@marineschepen) 7 september 2017



Sint-Maarten is onderverdeeld in een Nederlands en een Frans gedeelte (St. Martin). Aan de Franse kant van het eiland is de ravage enorm. Er zijn zes doden gevallen. Volgens de Franse krant Le Figaro is 95 procent van het eiland verwoest. Het is nog onbekend of in het Nederlandse deel van het eiland dodelijke slachtoffers zijn gevallen.



Openbare leven weer op gang krijgen

Militairen en andere medewerkers van Defensie proberen zo snel mogelijk het openbare leven in Sint-Maarten weer op gang te brengen. Het vliegveld en de haven zijn volgens het ministerie van Defensie onbereikbaar. Regeringsgebouwen zijn niet beschikbaar en de communicatie verloopt moeizaam. ‘We zijn nu bezig om het eiland in kaart te brengen en proberen een beeld te krijgen wat nodig is voor de opbouw,’ zegt Egbert Stoel, een officier van de Marine tegen Radio 1.

Een helikopter van Defensie vloog in de nacht van woensdag op donderdag boven de Nederlandse Antillen. Op Saba en Sint Eustatius valt de schade relatief mee. Op Sint Maarten is sprake van zeer grote materiële schade: veel omgewaaide bomen en huizen zonder daken. Ook in de haven is de schade groot, overal liggen containers op het terrein.

Irma zette koers naar Porto Rico, waar drie miljoen mensen wonen. Het eiland zit nu zonder stroom. Ook de Amerikaanse staat Florida bereidt zich voor op de komst van de orkaan. De evacuatie is daar inmiddels begonnen.