Plunderingen op Sint-Maarten na verwoestende Irma

Een dag nadat de verwoestende orkaan Irma aan land ging op Sint-Maarten, is er nog altijd niet echt zicht op de omgang van de schade. Wel is duidelijk dat op het eiland, onderverdeeld in een Frans en Nederlands gedeelte, plunderingen zijn geweest.

‘Het openbaar bestuur heeft nog geen grip op wat er gebeurt,’ zegt de Nederlandse luitenant-ter-zee Egbert Stoel. Hij is vanaf het Maritiem Hoofdkwartier op Curaçao betrokken bij de noodhulp voor de getroffenen op Sint-Maarten, Sint-Eustasius en Saba.

Telefoonlijnen liggen plat

Vooral het gebrek aan communicatie maakt de situatie moeilijk. Het internet ligt er volledig uit en telefoonlijnen liggen plat. Hij kon niet bevestigen dat er mensen met wapens rondlopen zoals door sommige eilandbewoners is gemeld. Wel is volgens hem duidelijk dat er plunderingen zijn geweest. De daken en voorgevels van supermarkten en tankstations zijn weggeblazen, waardoor voedingswaarden en andere producten voor het grijpen liggen.

Er zijn op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba zo’n veertig marechaussees om de lokale agenten te helpen. Veel gebouwen op Sint-Maarten zijn beschadigd. De haven en het vliegveld van het deel dat hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden zijn nog onbruikbaar, maar Stoel hoopt dat daar donderdag nog verandering in komt. Militairen zijn begonnen met het schoonmaken van de start- en landingsbaan. De hoop is dan dat aan het eind van de dag militaire vliegtuigen er gebruik van kunnen maken. Op Saba en Sint-Eustatius lijkt de schade enigszins mee te vallen.

Hulpverlening is race tegen de klok

De hulpverlening is een race tegen de klok, want nieuw onheil nadert. In de vorm van orkaan José, die aan kracht wint. Maar op basis van de huidige voorspellingen lijkt deze nieuwe tropische storm af te buigen in noordelijke richting. Volgens Weerplaza gaat Jose wel voor veel regen zorgen op het eiland, en dus mogelijk tot wateroverlast.

Het Amerikaanse National Hurricane Center ziet José als aanzienlijk minder krachtig is dan zijn voorganger Irma, die viel in categorie 5. Irma was de zwaarste orkaan ooit op de Bovenwindse Eilanden. José kan nog uitgroeien naar categorie 3.