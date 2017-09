Spoeddebat affaire Saadia: Hoe redt Van der Laan zich hier uit?

Heeft de gemeente Amsterdam steken laten vallen bij de aanpak van radicalisering? Vandaag moet burgemeester Eberhard van der Laan verantwoording afleggen een de gemeenteraad. Gisteren schreef Van der Laan in een brief dat de gemeente onvoldoende professioneel optrad tegen radicalisering.

Hiermee doelde hij op de aanstelling van deradicaliseringsambtenaar Saadia A.-T., die twee weken geleden werd ontslagen door de gemeente. Er zijn twee onderzoeken ingesteld naar Saadia A.-T.: een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie en een intern onderzoek. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en fraude. Volgens Van der Laan zou ze hebben gesjoemeld met een offerte.

Eind augustus werd bekend dat Bilal L., een jongerenwerker in Amsterdam, de jihad propageerde. In plaats van radicalisering onder jongeren te voorkomen, zijn taak als jongerenwerker, zou hij deze juist hebben aangemoedigd. Zijn broer en zusje reisden af naar het kalifaat.

Spoeddebat

De grootste partij van Amsterdam, D66, maakt zich zorgen over het aanstellen van Bilal L., en vraagt zich af waarom deze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig had. D66-leider Reinier van Dantzig denkt dat Van der Laan niet blind op Saadia A.-T. voer: ‘Dat doet hij niet’.

Van Dantzig: ‘Kunnen we Amsterdammers uitleggen dat er alles aan gedaan is om te voorkomen dat jongeren uitreisden?’ #radicalisering020 — Nikki Sterkenburg (@SterkNikki) 14 september 2017

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma is uiterst kritisch op de aanpak van radicalisering in Amsterdam. ‘De berichten in de media zijn zorgwekkend voor het CDA. De fraude, de vriendjespolitiek en de gesloten cultuur.’ Het CDA wil weten of de aanpak van radicalisering effect heeft gehad.

‘Als ik in Jaarverslag Radicalisering lees: “Religie is voor ons geen aanwijzing, isolement en agressie wel,” dan maak ik mij daar zorgen over,’ aldus Boomsma.

Boomsma: ‘De Volkskrant meldde in 2014 al dat een ambtenaar aan de bel had getrokken over vriendjespolitiek. Waarom is dat niet opgepakt?’ — Nikki Sterkenburg (@SterkNikki) 14 september 2017

De fractievoorzitter van GroenLinks Rutger Groot Wassink vindt dat de gemeenteraad zorgvuldig met de kwestie om moet gaan. ‘Ik wil ervoor waken dat we met te grote stelligheid spreken nu er nog allerlei onderzoeken lopen.’

Groot Wassink: ‘Wat mij betreft is de aanpak met sleutelfiguren en zelforganisaties in de stad onomstreden’ — Nikki Sterkenburg (@SterkNikki) 14 september 2017

Reactie Van der Laan

Volgens Van der Laan is belangenverstrengeling binnen de gemeente uit den boze. Het heeft de veiligheid in de stad niet negatief beïnvloed, beweert van der Laan. ‘Maar de vriendjespolitiek bij de aanbesteding is wel heel kwalijk.’

BM: ‘Jammer dat er zoveel wantrouwen is ontstaan. Dat reken ik mezelf aan.’ — Nikki Sterkenburg (@SterkNikki) 14 september 2017

Positie Van der Laan staat vandaag niet ter discussie. Raadsleden zijn bijzonder aardig voor hem. — Nikki Sterkenburg (@SterkNikki) September 14, 2017

Bilal L.

Donderdag schreef De Telegraaf dat Van der Laan persoonlijk zorgde dat Bilal L. bij de gemeente aan de slag kon als jongerenwerker. L. was voormalig lid van de Hofstadgroep, en beschikte niet over een vereiste VOG.

Over Bilal L. zegt Van der Laan: ‘Je wil alles doen om aanslagen te voorkomen. Dan moet je risico nemen en weet je dat er een dag kan komen dat je verantwoording moet afleggen over een aanpak die ons kwetsbaar maakt.’

Onder de insprekers was ook Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema, die als inwoner van Amsterdam zijn zorgen uitte : ‘Types van allerlei allooi dringen zich op als deskundigen. Allemaal Abrahams die weten waar ze mosterd kunnen halen: subsidiepotjes. Als u hiermee in zee blijft gaan, is dit grenzeloos naïef en gevaarlijk.’