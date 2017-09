Rutte: aantal doden Sint-Maarten loopt op naar vier

Toeristen die bivakkeren op het door het natuurgeweld zwaar getroffen Sint-Maarten worden zondag van het eiland gehaald. Dat zegt minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) in tv-programma WNL op Zondag.

Na patiënten en zwaar getroffen familieleden van ingezette militairen, agenten en hulpverleners, ligt de prioriteit bij toeristen, meldt ook de Marine. Toeristen worden overigens opgeroepen niet massaal naar het vliegveld te komen, maar berichtgeving af te wachten: ‘Mensenmassa’s op of nabij het vliegveld kunnen het spoedige verloop van de evacuaties tegenwerken.’ De evacuees worden overgebracht naar Curacao.

Update 17:11: het aantal doden ten gevolge van Irma op Sint-Maarten is opgelopen van twee naar vier. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) vanmiddag bekendgemaakt.

Nieuwe orkaan José is meegevallen

De gevolgen van orkaan José voor Sint-Maarten zijn meegevallen, schrijft de Koninklijke Marine deze ochtend verder op Facebook. José ging langs het eiland. Later zondag zal een helikopter van de Zr. MS. Zeeland weer boven het eiland vliegen om te zien hoe de situatie op het eiland is, maar het lijkt er op dat Sint-Maarten weinig overlast heeft ondervonden van wind en regen, aldus het bericht.

Vooraf werd gevreesd voor de gevolgen van deze nieuwe orkaan, die de afgelopen dagen krachtiger werd. Veel inwoners hebben geen dak meer boven hun hoofd, en rondvliegend puin zou levensgevaarlijk zijn geweest. Overvloedige regenval zou de hulpverlening hebben bemoeilijkt.

Rutte waarschuwde de plunderaars

Het schip De Zeeland ging uit veiligheidsoverwegingen wel enkele tientallen kilometers uit de kust om de tropische storm af te wachten, maar is nu weer onderweg naar Sint-Maarten waar het bij het eerste daglicht arriveert. Het schip De Pelikaan is inmiddels ook weer onderweg met op Curaçao gehaald goederen en hulpmiddelen opgehaald. Hoewel er nog steeds incidenten plaatshebben op het eiland, verbetert de veiligheidssituatie.

Geruchten over ontsnappingen van gevangenen zijn ongegrond en niet waar, schrijft de Marine: ‘Patrouilles blijken effectief om plunderingen en overvallen te voorkomen of te stoppen. De gevangenis op Sint-Maarten wordt nu volledig bewaakt door de Nederlandse militairen.’ Premier Mark Rutte (VVD) waarschuwde plunderaars gisteren dat de politie en defensiepersoneel hard mogen optreden. ‘Dat moeten plunderaars zich realiseren,’ zei hij zaterdag na nieuw crisisberaad. Op het eiland werd, tot gisteren althans,geplunderd en de sfeer is er ‘grimmig’, sprak Rutte: ‘Dat bevalt ons niet.’

