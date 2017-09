Van der Laan diep door het stof om Saadia A.T.

De aansturing op het dossier radicalisering is Amsterdam was onvoldoende zorgvuldig. Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Daags voor het spoeddebat in de gemeenteraad over de ontslagen deradicaliseringsambtenaar Saadia A.T., gaat van der Laan door het stof.

De burgemeester erkent dat de gemeente onzorgvuldig is geweest bij de aanpak tegen radicalisering. Van der Laan wil de gehele aanpak omtrent radicaliserende jongeren herzien. Dit schrijft Van der Laan in een brief aan de gemeenteraad, die De Telegraaf heeft ingezien.

Team van Saadia te gesloten

De Amsterdamse burgemeester erkent dat het team dat zich boog over radicaliserende jongeren te gesloten was. Saadia A.T, de hoogste ambtenaar op dit dossier, werd twee weken geleden ontslagen. Tegen haar loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens fraude en belangenverstrengeling. Volgens de gemeente heeft ze met een offerte gesjoemeld.

‘De wijze van werken kon mede door die zwakke aansturing te losjes, te ongecontroleerd en te improviserend worden,’ schrijft Van der Laan.. ‘Met wie doen we zaken, hoe besteden we aan, hoe selecteren we partijen, wie mag het doen, hoe wordt dat verantwoord. Daar zijn regels voor en die zijn niet consequent nageleefd, zonder dat dat opviel. Dat is ernstig.’

Ernstige fouten

Ook maakte het team van Saadia ernstige fouten. Het schrijnendste voorbeeld daarvan is het vertrek naar Syrië van de minderjarige Achraf, in 2013. Zijn vader had de noodklok geluid bij de afdeling van Saadia A-T. Hij had gemeld dat zijn zoon omging met ‘mannen met baarden’. De gemeente deed niets. De jongen sneuvelde in Syrië, in 2015.

Ook werd vorige maand bekend dat Bilal L. (voormalig lid van de Hofstadgroep, daarna jongerenwerker voor de gemeente) helemaal niet was gederadicaliseerd. Integendeel, hij moedigde jongeren aan naar Syrië te gaan. Van hem ontbreekt nu elk spoor.