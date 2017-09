‘Zestien ministersposten te verdelen onder Rutte III’

Binnen de muren van de Stadhouderskamer wordt gesproken over een uitbreiding van het aantal ministers. Een teken dat de kabinetsformatie in de laatste fase is beland. Telde het kabinet-Rutte II dertien ministers, nu wordt gesproken over zestien ministersposten.

Dat meldt dagblad De Telegraaf. Dat de formatieonderhandelingen in de laatste fase zijn, daar liet Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dinsdag weinig twijfel over bestaan. Tijdens een debat met Emile Roemer, in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, zei hij: ‘Dit kabinet komt er.’ Woensdag werd bekend dat onder een volgend kabinet de kosten van de zorg opnieuw oplopen.

Zestien ministers

De VVD zou zes ministers krijgen in een volgend kabinet, CDA en D66 elk vier, en de ChristenUnie, de kleinste van de vier partijen, twee. Een veelgenoemde nieuwe ministerspost op het Binnenhof is Klimaat en Milieu. Ook keert de minister van Landbouw terug; een wens van het CDA.

Ook wordt gesproken over een minister van Immigratie en Integratie. Het CDA en de ChristenUnie dringen aan op een minister van Familiezaken, maar het is nog niet duidelijk of VVD en D66 hier ook warm voor lopen.

Asielbeleid nog op tafel

De formatie zal nog enkele weken duren, maar volgens De Telegraaf ligt er nog één belangrijk onderwerp op tafel, namelijk het asielbeleid. Eerder sneuvelden onderhandelingen met GroenLinks op dit onderwerp. GroenLinks wilde geen nieuwe migratiedeals sluiten met landen buiten de Europese Unie, zoals met Turkije. De vraag rijst wat de uitkomst van de huidige formatieonderhandelingen zal zijn. De concepttekst van informateur Herman Tjeenk Willink, waarop de onderhandelingen met GroenLinks vastliepen, zou nog steeds dienen als uitgangspunt.

Het ministerie van Defensie kan forse investeringen verwachten in het materieel. In de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA en ChristenUnie staat dat deze partijen extra geld wilden uittrekken voor de krijgsmacht.