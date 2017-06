DNA-onderzoek omstreden vruchtbaarheidsdokter dichterbij

De Rotterdamse kortgedingrechter heeft een onderzoek naar het DNA van vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat gedeeltelijk toegewezen. De inmiddels overleden Karbaat wordt ervan verdacht zijn patiënten met zijn eigen sperma te hebben geïnsemineerd.

Meer dan twintig donorkinderen eisen een DNA-vergelijking om te verifiëren of de onlangs overleden arts hun vader is. Met behulp van persoonlijke spullen van Karbaat – zoals een tandenborstel en een neustrimmer – willen zij het DNA-materiaal verkrijgen. De weduwe van de arts probeert het onderzoek tegen te houden; volgens haar gaat het om inbreuk op de privacy van haar overleden man.

DNA-match

Onlangs kregen achttien donorkinderen te horen dat zij door Karbaat zijn verwekt. Deze kinderen spanden ook een rechtszaak tegen hem aan, maar vlak voor de zitting overleed de 89-jarige arts.

Daarop meldde de zoon van Karbaat en diens vrouw zich bij het Fiom, een stichting gespecialiseerd in ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Het DNA van de zoon kwam overeen met dat van de donorkinderen. Daarmee is Karbaat vrijwel zeker de vader.

De arts runde ruim veertig jaar de vruchtbaarheidskliniek MC Bijdorp in Barendrecht. Deze kliniek kwam geregeld negatief in het nieuws doordat die de verzoeken van de ouders in de wind sloeg. Zo vroegen zij om een specifiek profiel van de zaaddonor. Ook verstrekte de kliniek foutieve donorpaspoorten.

Duizenden patiënten

Hoeveel patiënten Karbaat met zijn eigen sperma heeft geïnsemineerd, is niet duidelijk: gedurende zijn carrière heeft hij duizenden patiënten geholpen. Karbaat deed de beschuldigingen tegen hem altijd als onzin af.

De donorkinderen van Karbaat wachten nu een bodemprocedure van de rechter af. Tot dan blijven de resultaten van het DNA-onderzoek geheim.