VVD-klimaatcriticus mag aanblijven als Statenlid

Het in opspraak geraakte VVD-Statenlid Frits Paymans hoeft niet het veld te ruimen. Paymans maakte in een radioprogramma een aantal omstreden uitspraken over klimaatverandering.

Paymans werd donderdag geïnterviewd door Omroep West. Volgens het Statenlid zijn klimaatverandering en de opwarming van de aarde een ‘hype’. Paymans stelt dat de aarde de afgelopen twintig jaar niet is opgewarmd. Als de interviewer vervolgens verwijst naar de Klimaatconferentie van Parijs en het grote aantal wetenschappers dat zich zorgen maakt over klimaatverandering, noemt het Statenlid dat een ‘denkfout’.

Complottheorieën

Sterker nog, de wetenschappers die het tegendeel beweren zijn in zijn ogen niet te vertrouwen. ‘Net zoals in alle andere complottheorieën kan dat georkestreerd zijn,’ aldus Paymans.

Het Statenlid krijgt bijval van zijn fractievoorzitter Tiemen Brill, die ook een complot niet uitsluit. ‘Dat zou zomaar eens kunnen. Er zijn signalen die die kant op wijzen,’ zegt Brill.

Teruggefloten

De uitspraken van Paymans veroorzaakte veel commotie in de gelederen van de VVD. Kamerlid Remco Dijkstra meldt dat de Tweede Kamerfractie van de VVD het klimaatakkoord van Parijs onderschrijft. Ook VVD-coryfee Frans Weisglas liet van zich horen.

Paymans is inmiddels teruggefloten door zijn eigen partij. Hij mag zich niet langer uiten over klimaatverandering. Pauline Bouvy, VVD-bestuursvoorzitter van regio Zuid-Holland, zegt dat de uitspraken van het Statenlid niet in lijn zijn met de visie van de VVD. Wel mag Paymans als Statenlid aanblijven .