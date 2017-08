Den Haag klaar met illegale moskee en haatimam: ‘Geduld is op’

Het geduld van de gemeente Den Haag met de islamitische stichting Qanitoen, die haatimam Fawaz Jneid eerder een podium bood, is op. De gemeente spant een kort geding aan tegen de stichting.

Qanitoen gebruikte het pand in de Haagse Transvaalbuurt, officieel een boekhandel, als gebedshuis. Ook Fawaz preekt daar met regelmaat.

Geen gebedsactiviteiten

De gemeente onder leiding van burgemeester Pauline Krikke (VVD) stelde eerder vast dat dit niet mocht, omdat in de erfpachtakte staat opgenomen dat het pand alleen als bedrijfsruimte mag worden gebruikt. De gemeente stelde de stichting een ultimatum. Dat ultimatum is maandag al verlopen. ‘Mijn geduld met deze stichting raakt op,’ laat Krikke weten in een verklaring. ‘Nu de stichting weigert te stoppen met de gebedsdiensten in dat pand rest ons niets anders dan juridisch stappen te ondernemen en de nakoming van de erfpachtakte via een kort geding af te dwingen.’

Eerder werd bekend dat de boekwinkel aan de Cillierstraat in Transvaal wordt gebruikt als moskee. Buurtbewoners meldden dat er elke vrijdag tientallen mannen met opgerolde kleedjes naar binnen gaan. Het is verboden omdat volgens het erfpachtcontract alleen bedrijfsmatige activiteiten in het pand zijn toegestaan. Krikke: ‘Een dergelijk gebruik, ook niet als nevenactiviteit, is dus niet toegestaan.’

Qanitoen gaf geen gehoor aan eerder oproepen van de gemeente Den Haag om te stoppen met de gebedsactiviteiten. ‘Het is ontoelaatbaar dat de stichting Qanitoen steeds opnieuw de regels overtreedt. Die boodschap hebben we op verschillende momenten en op verschillende manieren aan hen verteld. Wat mij betreft is nu de maat vol en daarom vragen we de rechter om een uitspraak,’ aldus Krikke vrijdag.

Eerder werden al maatregelen getroffen tegen haatimam Fawaz: het Ministerie van Veiligheid en Justitie legde hem twee weken geleden een straatverbod op voor de Transvaalbuurt en de Schilderswijk. Hij reageerde woedend, en noemde de beslissing ‘propaganda’.

Meer over Fawaz Jneid

Haatimam Fawaz woedend over straatverbod: ‘Dit is propaganda’

Fawaz vindt dat hij onterecht wordt bejegend: ‘Dit verbod is gericht tegen de islam. Het ministerie van Justitie weet heel goed dat ik geen terrorist ben.’ Fawaz gaat tegen de beslissing van het ministerie in beroep.

Haatimam heeft een reputatie

De haatimam werd in 2014 uit de omstreden salafistische As-Soennah-moskee in Den Haag verbannen. Hij werd onder meer veroordeeld voor het sluiten van illegale shariahuwelijken. Ook wenste hij Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali in een preek de dood toe.

Fawaz liet eerder deze week weten niet van plan te zijn te stoppen met zijn Haagse gebedshuis, waarop de gemeente al dreigde met juridische stappen. Fawaz noemt de gebeden ‘maatschappelijke bijeenkomsten’. ‘Moslims moeten een paar keer per dag bidden. Je kunt die mensen toch niet in de regen op straat sturen?’ zegt de imam.

In 2016 probeerdede stichting Qanitoen, de stichting waaronder Fawaz opereert, in het pand op de Cilliersstraat een gebedshuis op te richten. Toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen verleende daarvoor geen toestemming. Volgens het erfpachtcontract moet de begane grond van het pand gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten. Van Aartsen liet camera’s installeren om toe te zien of stichting Qanitoen zich aan de regels hield. Maar ook hiervan trok de stichting zich dus niets aan.