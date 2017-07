‘Bloedbroeder’ Baarnse moordzaak overleden

Vorige week maandag, 3 juli, overleed Boudewijn Henny (74), één van de daders in de Baarnse moordzaak. Voor zijn aandeel in de moord, gepleegd in 1960, kreeg hij negen jaar cel en tbr (wat nu tbs is). Eenmaal vrij ging hij met zijn jongere broer en mededader Ewout werken in het familiebedrijf, levensverzekeraar Conservatrix. Dat hield kantoor in de Baarnse villa waar de broers het misdrijf begingen.

In de jaren zestig was de Baarnse moordzaak groot nieuws. Twee minderjarige zonen (zeventien en vijftien) uit een schatrijke Baarnse familie die samen met een zestienjarige vriend de veertienjarige Theo Mastwijk zonder duidelijk motief in hun villa vasthielden en hem op gruwelijke wijze om het leven brachten. Zijn lijk dumpten ze in een put op het landgoed en overgoten het met ongebluste kalk. Mastwijks resten werden ruim een jaar later bij toeval ontdekt.

Bloedbroeders

De rechtszaak tegen het drietal werd gezien als een voorbeeld van klassenjustitie. Vooral Boudewijn maakte het bont. Hij was al eens uit voorarrest ontsnapt en werd door de officier van justitie persoonlijk thuis opgehaald. Tegenover de rechters gedroeg hij zich weinig berouwvol.

Nog tijdens zijn psychiatrische behandeling in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht mocht hij naar buiten voor zijn studie wis- en natuurkunde aan de universiteit. Ook ging hij geregeld roeien en zeilen. Na zijn vrijlating meed Henny de pers en ging met Ewout werken in het familiebedrijf. Uiteindelijk kregen zij de leiding. Het bedrijf is eerder dit jaar verkocht.

Wat bezielde de jonge daders?

De zaak heeft mij – geboren in 1959 – altijd gefascineerd. Waarom moest Theo Mastwijk dood en wat bezielde de jonge daders? Wilden ze weten hoe het was om iemand dood te maken? Dreigde Theo uit de school te klappen over inbraken? De opgelegde straf was voor minderjarigen overigens opvallend stevig. In de loop der jaren zijn er diverse boeken en romans over de zaak verschenen en er is een film over gemaakt (Bloedbroeders). Maar de Baarnse moordzaak bleef een mysterie.

Ik heb Boudewijn Henny een paar keer gebeld of hij wilde meewerken aan een reconstructie, maar hij had geen behoefte aan publiciteit. Toen mijn vader in 2009 overleed en de verzekering weigerde de begrafeniskosten te vergoeden omdat hij een tussentijdse premieverhoging nooit zou hebben betaald, zocht ik contact met moederbedrijf Conservatrix. Dat hield de poot stijf en ik had vanwege de kosten voor een advocaat geen zin er een zaak van te maken. Maar het gevoel bleef dat mijn broers en mij een poot was uitgedraaid.

In mijn werkkamer slingeren nog prachtige zwart-witfoto’s van Boudewijn Henny voor en tijdens het proces begin jaren zestig. Een slungelachtige jongen met een ondoorgrondelijke uitstraling. Als zeventienjarige had hij zijn vijftienjarige broer en zestienjarige vriend meegesleept in een moordzaak die nog altijd tot de verbeelding spreekt.