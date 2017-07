Radicalisering stop je niet met tunnelvisie en vriendjespolitiek

De afdeling Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Amsterdam is een weinig transparant fort. En weinig fraai, schrijft Nikki Sterkenburg naar aanleiding van de schorsing van radicaliseringsexpert Saadia a. T.

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) laat het liefst zo weinig mogelijk los over de afdeling Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Amsterdam. Hij leunt daarbij zwaar op een handjevol experts, die hij veel gewicht toekent. Te veel.

In 2015 terug gaf Van der Laan tijdens een commissievergadering hoog op over de Ier David Kenning. Volgens Van der Laan een wereldtopper op het gebied van radicalisering. Maar weinig deskundigen hadden ooit van Kenning gehoord, en hij heeft ook nauwelijks gepubliceerd.

Interviews ter promotie van Kenning zelf

Kenning zei zelf in een interview dat hij altijd onder de radar is gebleven omdat hij voor inlichtingendiensten werkte. Dat kan, maar dat verklaart niet waarom hij als deskundige meer gewicht zou hebben dan zijn academische collega’s die hun inzichten wel delen en door anderen laten toetsen.

Kenning nam een vlucht naar voren door zijn deskundigheid te benadrukken in eigen interviews. Iets waarvoor hij 110 euro per uur factureerde aan de gemeente Amsterdam. Die interviews waren vooral ter promotie van hemzelf en gingen niet over het beleid van de gemeente. Waarom de gemeente dat uurtarief betaalde is een raadsel.

Maar Kenning kan nog altijd niet aannemelijk maken waarom zijn adviezen – die indruisen tegen veel onderzoeksresultaten – hout snijden. Al zeggen West-Europese jongeren zelf keer op keer naar IS-gebied te vertrekken omdat ze daar een zuivere interpretatie van de orthodoxe islam kunnen belijden, volgens Kenning speelt ideologie niet mee en is het een zucht naar ‘avontuur’.

Een andere vertrouweling van de burgemeester in opspraak

En nu is er een andere vertrouweling van burgemeester Van der Laan in opspraak gekomen. Saaida a. T, programmamanager Radicalisering en Polarisatie, is door de gemeente geschorst. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling, de zaak is nu overgedragen aan justitie.

In De Telegraaf zegt een betrokkene dat Van der Laan ‘blind op haar kennis’ vaart. Het wordt tijd dat Van der Laan eens openheid van zaken geeft inzake zijn afdeling. Want tunnelvisie en vriendjespolitiek lossen geen enkel probleem op, en al helemaal niet een complex vraagstuk als radicalisering.