Nekt Trump junior Trump senior?

Wie dacht dat de verkiezingscampagnes om het presidentschap na 8 november vorig jaar zouden stoppen, vergist zich. Ze duren voort zolang Trump president is. In de vorm van een juridische loopgravenoorlog.

In deze strijd moet Trump senior het niet altijd van zijn familie hebben. Trump junior blunderde door zijn ontmoeting met de Russische advocaat Natalia Veselnitskaja. Was het e-mailverkeer van Trump jr. de smoking gun van een misdaad?

Amerikaanse gevestigde media roepen ‘ja’. Trump jr. heeft zichzelf wat te verwijten. Hij was slordig. Een dergelijk verzoek tot een ontmoeting had hij moeten afwijzen, of moeten overlaten aan anderen. Hij ging te gretig in op de e-mail van tussenpersoon Rob Goldstone, die ‘belastende informatie over Clinton’ aanbood. Trumps jr. antwoorde: ‘I love it’.

Onder ede

De verschillende versies die hij gaf van de ontmoeting ondermijnen zijn geloofwaardigheid. Trump jr. wordt het best onder ede verhoord door de bevoegde Senaatscommissie. Daar liegen is meineed.

Media hollen echter te ver voor de muziek uit. Zij zien ‘contacten’ als bewijs van ‘samenspanning’. Hun conclusie: impeachment! Tijdens campagnes zijn er altijd contacten. ‘Samenspanning’ vereist meer dan dat. Ook informatieoverdracht, samenzwering en gebruik.

Trump jr. praat zijn vader niet automatisch naar de galg. Impeachment vereist een misdaad, bijvoorbeeld hoogverraad: het prijsgeven van staatsgeheimen aan de vijand in tijden van oorlog. Hoogleraar Richard Briffault van Columbia Law School zegt: ‘Hoogverraad is wat extreem. Rusland is geen vriend, ook geen vijand en er is geen oorlog.’

Harvard-hoogleraar Alan Dershowitz ziet in het handelen van Trump jr. geen ‘misdaad’. Zelfs publicatie van illegaal verkregen materiaal, zoals media vaak doen, is niet strafbaar. ‘Samenspanning’ kan bedenkelijk zijn, vooral met vreemde mogendheden, maar is niet per definitie ‘misdadig’. Tijdens verkiezingscampagnes wordt er veel samengespannen, bijvoorbeeld tussen politici en media.

Smeerhandelaren

Trump jr. zegt dat hij de ontmoeting zag als ‘oppositieonderzoek’, een verschijnsel dat in de Amerikaanse politiek zeer gebruikelijk is. Een verkiezing is een tweestrijd. Kandidaten zoeken ‘vuil’ over de tegenstander. Van schulden tot scheidingen en slippertjes. Het is erop of eronder. Er zijn talloze ‘vuilhandelaren’. Meestal onder de noemer detective, consultant of pr-expert.

Voormalig CBS-journalist Sharyl Attkisson publiceerde er juist nu een boek over: Smear. Trump sr. zelf was uiteraard – met een leven vol zonde – een vruchtbare bodem voor ‘smeerhandelaren’. Voormalig MI-6-agent Christopher Steele verzamelde materiaal over Trump sr. Deze zou zich te buiten zijn gegaan aan plasseks in Moskou. Steeles eerste opdrachtgevers voor het verzamelen van ‘vuil’ waren Republikeinen, rivalen van Trump in de presidentsverkiezingen. Die verdwenen snel. Daarna ging Steele met zijn dossier naar de Democraten. Uiteindelijk belandde het in de media via Buzzfeed en CNN. Het dossier bleek fake.

In januari berichtte nieuwssite Politico dat Alexandra Chalupa, ex-staflid van de Democraten en nu ‘consultant’, ontmoetingen had op de ambassade van Oekraïne in Washington om belastend materiaal te vergaren over Paul Manafort, campagneleider van Trump. Manafort werkte ooit als adviseur van de Oekraïense, pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. Zijn betalingen waren obscuur en Manafort raakte in opspraak. Hij trad af.

Bemoeienis

Amerika heeft gelijk dat de presidentsverkiezingen voor de Amerikanen zijn. In de jaren negentig waren er Chinese campagnedonaties voor Bill Clinton en Al Gore. Buitenlandse giften zijn echter verboden. Het is overigens niet zo dat de Verenigde Staten zich nooit bemoeien met verkiezingen elders. Vorige week getuigde Michael Caputo in het Congres. Hij werkte voor de Trump-campagne. In de jaren negentig stuurde president Clinton hem naar Rusland om de herverkiezing van president Boris Jeltsin te organiseren. Ook ‘samenspanning’.

In Washington DC schalt de kreet: ‘Russia, Russia, Russia!’ Volgens Sharyll Attkisson moet samenspanning in een onafhankelijk onderzoek worden bewezen. Dan is het pas echt nieuws. Attkisson: ‘Maar als tegenwoordig genoeg media, experts en smeerhandelaren hetzelfde verhaal rondbazuinen, wordt het opgenomen in het nieuwsweefsel en aanvaard als een vaststaand feit.’