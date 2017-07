Ondanks kortzichtige PvdA gelukkig soepeler bonusregels

Nederland dreigt de prijs te betalen voor zijn principes. De lage bonussen in de polder schrikken Londense bankiers af. Een nieuw kabinet moet de regels versoepelen.

In de nasleep van de kredietcrisis zijn in Europa de torenhoge bonussen van bankiers aan banden gelegd. Voor die aanpak was brede steun bij kiezers en politici, omdat perverse beloningsprikkels een rol speelden in het ontstaan van de crisis.

Maar Nederland ging verder dan de rest van Europa. Waar andere landen de bonussen in principe beperkten tot 100 van het vaste salaris, besloot Nederland dat bonussen maximaal 20 procent van het vaste salaris mochten zijn.

Nederland dreigt banen en inkomsten mis te lopen

Dat wreekt zich nu. Londense banken zijn met het oog op de naderende Brexit op zoek naar een nieuwe standplaats in de Europese Unie. De strenge bonusregels schrikken bankiers af. Nederland dreigt daardoor banen en inkomsten mis te lopen.

Geschrokken door berichten daarover is een meerderheid in de Tweede Kamer bereid om de bonusregels te versoepelen. Ook premier Mark Rutte (VVD), in het verleden nog tegen het aanpassen ervan, steunt dat.

Een poging van de PvdA om de strenge bonusregels in nog harder beton te gieten, is gelukkig afgewezen. De sneer van de PvdA dat Nederland ‘vatbaar blijft voor de bankenlobby voor bonussen’ is onterecht. Het besluit van de Kamer getuigt van realiteitszin.

Nederland wilde na de financiële crisis het braafste jongetje van de klas zijn, en realiseert zich nu dat het daarmee de eigen, economische belangen schade toebrengt. Er is geen reden om roomser dan de paus te zijn.