Beoordeel heiligverklaarde Van der Laan op daden

De heiligverklaring van burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan heeft te lang geduurd. Ik vind het vreselijk dat hij ziek is en daar onder lijdt. Ook vind ik Van der Laan een sympathieke man. Maar dit zijn allemaal geen gronden voor de heiligverklaring van een politicus. Toch zag ik met verbazing hoe de burgemeester van Amsterdam heilig werd verklaard.

Politici moeten worden beoordeeld op basis van hun politieke en bestuurlijke daden, niet op grond van mooie anekdotes, ernstige ziektes of een sympathieke verschijning. Niet de emoties maar het verantwoordelijkheidsgevoel en vooral het afleggen van verantwoording staat in de politiek centraal.

Bijzonder gesprek: de kunst van het besturen

Voordat de inkt van de heiligverklaring opdroogde, kwam De Telegraaf met een artikel dat zelfs een schijn van heiligheid bij de burgemeester van Amsterdam wegnam: ‘De kliek van koningin Saadia.’ Al eerder schreven Syp Wynia ( Elsevier Weekblad) en Nausicaa Marbe (De Telegraaf) scherpe en vooral feitelijke analyse over de rol die de Nederlandse Marokkanen spelen in de Amsterdamse politiek.

Ik hoorde al een tijdje van sommige Amsterdamse politiefunctionarissen en inlichtingenmannen zorgwekkende feiten over de ‘radicaliseringsmaffia’ van Amsterdam. Dit alles wordt nu uitvoerig in kaart gebracht door De Telegraaf.

VVD als aanhangwagen van de PvdA

Men maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van de terrorismebestrijding in Amsterdam. Maar niemand wilde en durfde het aan de orde stellen bij de burgmeester of de politiechef: angst voor het racismeverwijt bevordert de zwijgzaamheid. De bestuurlijke elite van Amsterdam is een gesloten kring. En de Amsterdamse VVD?

De Amsterdamse VVD wordt niet als een serieuze partij gezien voor de veiligheidsvraagstukken en de multiculturele problemen: men beschouwt het als een aanhangwagen van de PvdA. Een politieagent zei tegen mij dat de Amsterdamse VVD de ondernemende afdeling van de sociaal-democratie is. Anders was het niet zover gekomen met de kliek van koningin Saadia.

Saadia a.T., iemand zonder bijzondere kwalificatie, werd de rechterhand van burgemeester Van der Laan op het gebied van radicalisering. Zij was ‘het eerste aanspreekpunt’ van de inlichtingendiensten. Nu wordt zij verdacht van gerommel met facturen en belangenverstrengeling. Maar dat is niet alles. Tot 2014 werkte ze samen met Vizea, het bedrijf van Yassin Elforkani jongeren imam van Blauwe Moskee.

Dat verandert volgens De Telegraaf ‘op slag als de imam op de lokale televisie waarschuwt dat Amsterdam het probleem onderschat van jongeren die verleid worden om ten strijde te trekken in het kalifaat, dat dan net is uitgeroepen.’ Yassin Elforkani is een PvdA-imam. Maar Van der Laan was doof voor de waarschuwing van Elforkani. Saadia mag haar gang gaan. De burgemeester vaart blind op Saadia.

Vrienden van Saadia

In De Telegraaf vallen de bekende namen zoals die van Fatima Elatik. Zij is een ander probleemgeval op wie de Amsterdamse politiechef blind kan varen! Het zou fijn zijn als de Amsterdamse bestuurlijke elite niet blind, maar met open ogen gaat besturen. Doordat de Amsterdamse bestuurders blindvaren, navigeerde Saadia de gemeente naar een gevaarlijk domein: ze stelde een voormalig lid van de Hofstadgroep Bilal Lamrani aan als jongerenwerker. De zogenaamd gederadicalisserde veroordeelde terrorist werkte voor de gemeente.

De Telegraaf schrijft daarover: ‘Sindsdien heeft nooit meer iemand iets van hem vernomen, vertelt een woordvoerder van Streetcornerwork, waar hij in dienst was. Twee bronnen weten te vertellen dat Lamrani waarschijnlijk in Syrië zit. Zijn zusje, dat nota bene bij Bilal een deradicaliseringsprogramma zou hebben gevolgd, is volgens deze bronnen in het Midden-Oosten getrouwd met een andere jihadist.’ Dat is niet het enige incident. In 2013 waarschuwde een vader haar voor zijn eigen zoon dat hij naar Syrië zou willen afreizen. Dat nam Saaida niet serieus. Zij deed daarmee niks. Hij vecht nu in Syrië. Is Van der Laan nog steeds heilig? Is dat niet een brevet van onvermogen van de Amsterdamse politiechef?

‘Oorzaak extremisme ligt buiten religie’

De Telegraaf komt tot een schokkende constatering: ‘Sinds Saadia de baas is van het programma radicalisering en polarisatie, maakte de gemeente een aantal opmerkelijke beleidswijzigingen op dit terrein. In weerwil van alle verhalen over ronselaars in bijvoorbeeld Oost en Geuzenveld, stelt de gemeente sinds mei 2015 dat ’de oorzaak van extremisme in toenemende mate buiten de religie ligt’. Ik weet niet meer wat het ergste is: de onbekwame burgemeester en bestuurders van Amsterdam of Saadia en de rest.

Het antiterreurbeleid van Amsterdam gaf ruimte aan de politieke islam. De fundamentalistische islam kan zich in Amsterdam vrijelijk verspreid. Daardoor worden de ideologische fundamenten gelegd voor het jihadisme. Dit beleid leidt dus op de lange termijn tot de toename van het jihadisme en de intolerante versies van de islam zoals het salafisme. Ik vraag me af waarom de AIVD en NCTV Amsterdam niet hebben gewaarschuwd voor dit rampzalige beleid.

In de stad waar de burgemeester heilig is verklaard, ebt het verantwoordelijkheidsgevoel weg.