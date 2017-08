Voor Trumps vijanden gaat weinig te ver

Telefoongesprekken van Donald Trump met de leiders van Mexico en Australië liggen op straat. Voor zijn vijanden gaat blijkbaar weinig te ver: ze stellen een gevaarlijke norm, die Amerikaanse belangen op de lange termijn kan beschadigen, schrijft Amerika-correspondent Emile Kossen.

Natuurlijk gaat Mexico niet voor de muur betalen, maar kan dat a.u.b. niet constant publiekelijk worden verkondigd? In een telefoongesprek eind januari tussen Trump en de Mexicaanse leider Enrique Peña Nieto probeert de Amerikaanse president zijn ambtgenoot te vleien en vraagt hij om hulp. En, weinig verrassend, schept Trump op over zijn verkiezingsoverwinning. Een scherp introductiegesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull noemt Trump ‘het minst plezierige gesprek van de hele dag’. ‘Zelfs Poetin was vriendelijker.’

De inhoud van de gesprekken die donderdag werden gelekt naar The Washington Post is sappig en brengt met name Trump in verlegenheid. Hij liegt – ‘ik won 84% van de stemmen van alle Cubanen’ – en blijkt geen benul te hebben van de vluchtelingendeal die Australië sloot met Barack Obama. Laat staan dat hij een gemoedelijk gesprek kan voeren met een bevriend staatshoofd.

Thank you to Prime Minister of Australia for telling the truth about our very civil conversation that FAKE NEWS media lied about. Very nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Echter, wat vooral stuitend is, is dat de gesprekken überhaupt gelekt zijn – conversaties tussen wereldleiders blijven vrijwel altijd vertrouwelijk, en om goede redenen. Zonder de garantie dat wereldleiders openlijk met elkaar kunnen praten, is de diplomatie ten dode opgeschreven.

I would’ve lost my mind if transcripts of Obama’s calls to foreign leaders leaked. He wouldn’t have sounded so dumb, but it’s still absurd. — Tommy Vietor (@TVietor08) August 3, 2017

De krant zegt niets over de bron van de gesprekken, behalve dat het van Amerikaanse kant komt. Toeval of niet, vrijdag presenteert Justitieminister Jeff Sessions een plan om de vele lekken naar de media te stoppen, die Trump al sinds zijn aantreden koppijn bezorgen.

Deep state

Het is een schijnbaar resultaat van de chaotische situatie in het Witte Huis en Trumps steeds langer wordende lijst van vijanden. De banden met de inlichtingendiensten blijven broos en ongetwijfeld komt een deel van de lekken voort uit wat sommigen in rechtse hoek ‘The Deep State’ noemen, een ambtenarenapparaat dat zich afzet tegen de huidige president. Maar ook elke keer als Trump iemand ontslaat – donderdag werd Ezra Cohen-Watnick nog uit de Veiligheidsraad gezet – neemt de kans op wraakacties toe.

De nieuwe kabinetschef John Kelly, opvolger van de afgelopen week vertrokken Reince Priebus, lijkt erop gebrand de cultuur in het Witte Huis fundamenteel te veranderen. De oud-generaal wil een soort legerdiscipline invoeren: alle communicatie met de president gaat voortaan via hem en vergaderingen worden alleen bijgewoond door directbetrokkenen. Luistervinken zijn niet welkom – zelfs familieleden van Trump kunnen niet zomaar meer de Oval Office inwandelen.

Maar de schade is al geleden. Trumps vijanden – die wellicht in hem een Russische marionet zien – vinden het blijkbaar geen probleem om de gevestigde regels in Washington te overtreden, ook al kan dat langdurig effect hebben. Goede kans dat geen enkele wereldleider meer zonder schroom met deze of een volgende Amerikaanse president durft te praten – je kan er immers op wachten dat het gesprek door tegenstanders uiteindelijk in de media verschijnt. Daar is in Amerika en ver daarbuiten eigenlijk niemand bij gebaat.

