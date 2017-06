De arrogantie achter de protesten tegen de Belgische kerncentrale van Tihange

Zondag wordt een internationale demonstratie gehouden voor sluiting van de Belgische kerncentrale in Tihange, zo’n 65 kilometer verwijderd van het Nederlandse Sittard. De demonstratie deugt van geen kanten, schrijft Simon Rozendaal

Tienduizenden mensen zullen een ketting vormen van het Duitse Aken via het Nederlandse Maastricht en het Belgische Luik naar Tihange. Maar het doel is breder, zo hebben diverse actiegroepen zoals Wise, al bekend gemaakt. Eigenlijk moeten alle Belgische kerncentrales dicht.

Simon Rozendaal over atomaire overdrijving en bangmakerij: kernenergie is veilig

Er is een aantal redenen waarom deze demonstratie niet deugt. De eerste is veiligheid. De kerncentrales van België en in het bijzonder die van Tihange zouden niet veilig genoeg zijn. In de kerncentrale komen immers haarscheurtjes voor. Kom op, in elke installatie waarin staal en beton zijn verwerkt, komen na verloop van tijd haarscheurtjes voor. Haarscheurtjes heten haarscheurtjes omdat ze doorgaans onbelangrijk zijn. Er is in België een onafhankelijke toezichthouder en die concludeert keer op keer dat het geen kwaad kan.

‘Duurzaamheid’: vaag en warrig begrip

De hedendaagse mens heeft elektriciteit nodig. Van alle manieren om stroom op te wekken is kernenergie de veiligste, zo is keer op keer in diverse onafhankelijke studies bewezen. Wie eerlijk rekent en in zo’n beschouwing ook meeneemt waar materialen voor stroomopwekking vandaan komen en hoeveel doden er bij de winning daarvan vallen, kan maar tot één conclusie komen: kernenergie is op zijn minst even veilig als windmolens en zonnecellen. Voor alle duidelijkheid: in dergelijke rekensommen zijn ook de doden van Tsjernobyl en Fukushima meegenomen.

De tegenstanders van de Belgische kerncentrales hanteren veiligheid als belangrijkste argument maar het gaat hen ook om ‘duurzaamheid’. Dat is een vaag en warrig begrip maar op de keper beschouwd wordt er mee bedoeld dat de mensheid moet proberen om de uitstoot van het broeikasgas CO 2 omlaag te brengen. Welnu, van alle alternatieven voor fossiele brandstoffen is kernenergie de meest effectieve CO 2 -verlager, alweer nog beter dan wind en zon.

Kracht van kernenergie

Tenslotte is het een beetje onbeschoft om tegen Belgen te zeggen dat zij niet in staat zijn om zulke ingewikkelde installaties als kerncentrales te beheren. De werkelijkheid is dat België veel meer deskundigheid op nucleair gebied in huis heeft dan Nederland. België is niet onze lachwekkende buurman, het is een zeer beschaafd en technologisch geavanceerd land dat op het gebied van nucleaire technologie plus nucleaire bewustwording zijn zaakjes beter op orde heeft dan Nederland en Duitsland.

In België levert kernenergie (uit zeven centrales) de helft van de stroom. Al die Hollandse en Duitse ‘diknekken’ (de benaming van Belgen voor arrogante en bemoeizuchtige buren) zouden morgen bij Den Haag en Berlijn moeten demonstreren met het verzoek om het stralende Belgische voorbeeld te volgen.