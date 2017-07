Slag om Jeruzalem is slag om geld en media-aandacht

De slag om Jeruzalem is een slag om geld en aandacht in de media, schrijft Afshin Ellian. Opvallend: het Palestijnse terrorisme werkt niet in Israël maar wel in het Westen en de islamitische wereld.

De slag om Jeruzalem is weer losgebarsten. Dit is een gebed zonder einde. Alles kent een einde in de mensenwereld. Het eeuwige is allesbehalve menselijk. De schrijvers van gebeden beseften dat de mens geen eeuwig leven heeft, en daarom moet een gebed voor een mens een begin en een einde hebben. De uitdrukking ‘gebed zonder einde’ drukt dus iets buitengewoon negatiefs uit, iets wat niet te stoppen valt. Dat moeten de mensen niet willen.

Onrust Israël escaleert: schietpartij ambassade in Jordanië >>

Alle menselijke affaires kennen een einde. Daarzonder zouden we verloren zijn. Stelt u zich eens voor dat mensen tot in oneindigheid voor iets antieks gaan strijden en moorden. Dat dreigt nu met Jeruzalem. Dankzij de Israëlische staat kunnen in Jeruzalem alle geloven vreedzaam naast elkaar leven. Met pragmatisme en overleg kunnen de fanatici van elkaar worden afgezonderd. Dat is de taak van de Israëlische overheid.

De vrede in Jeruzalem is weer verstoord door Palestijnse terroristen. Op 14 juli zijn op de Tempelberg twee Israëlische politieagenten gedood door Palestijnse terroristen. Dat betekende het begin van de vicieuze cirkel van het eindeloze gebed van geweld en martelaarschap. De dag daarna besloot de Israëlische regering om dat deel van de Tempelberg tijdelijk af te sluiten. Is dat vreemd? Wat zouden wij doen wanneer ergens een aanslag op twee politieagenten is gedaan? Ook bij ons wordt dat gebied gedurende een paar dagen afgezonderd om een risico- en dreigingsanalyse te maken.

Palestijnse verheerlijking van geweld

Om de veiligheid van iedereen optimaal te kunnen garanderen, besloot de Israëlische regering op de Tempelberg detectiepoortjes en camera’s te plaatsen. Ook dit is buitengewoon normaal. In Mekka en Medina staan duizenden camera’s voor de veiligheid van de bezoekers. Maar de Palestijnse terroristen begonnen feest te vieren en dat betekent nog altijd het verheerlijken van geweld. Het eindeloze gebed mocht opnieuw beginnen.

De Palestijnse terreurorganisaties, legale en illegale groepen, riepen op tot verzet, vooral op de Tempelberg. Palestijnse jongeren werden aangemoedigd om gewelddadige demonstraties te organiseren, wat weer tot schermutselingen leidde. Daarna drong een Palestijnse jihadist, Omar Alabed, een huis op de Westelijke Jordaanoever binnen en stak drie Israëliërs dood. Voordat hij de drie onschuldigen doodstak, schreef hij op sociale media: ‘Ik ga erheen en ik weet dat ik niet meer terugkom. Ik zal naar de hemel gaan. Hoe zoet is de dood in het belang van God, zijn profeet en de Al-Aqsa moskee.’ Mocht dit in Nederland gebeuren, dan noemen wij het een terroristische aanslag met islamitisch motief. Maar dat deden de westerse media niet.

De twee kanten van het Palestijnse terrorisme

Palestijns terrorisme werkt in tweeërlei opzicht. Het dient als voorbeeld voor islamitische terreurgroepen. Zij initieerden de zelfmoordaanslag. Dat is later overgenomen door Al-Qa’ida, Taliban en andere groepen. Zij waren de eersten die burgers aanvielen met auto’s. Ook dit is door groepen als Islamitische Staat (IS) overgenomen: in Nice, Berlijn, Londen en andere plaatsen. Wat de Palestijnse terroristen bedenken, werkt als voorbeeld voor andere moordlustige jihadisten.

Het Palestijnse terrorisme werkt ook om een andere reden: aandacht en geld. Zouden de Palestijnen besluiten om geen Joden meer te doden, dan zouden ze geen geld meer krijgen van Iran en andere landen. Een vredelievende Palestijn is in Teheran oninteressant. In de ogen van nogal wat islamitische landen is een Palestijn die vreedzaam overlegt met Joden geen echte Palestijn. Wie aanslagen pleegt, kan op meer geld rekenen uit Qatar, Iran en andere landen.

Taliban lijden onder al die aandacht voor Palestijnen

Daarnaast krijgt een Palestijnse aanslag bijzondere aandacht in de westerse media en van internationale organisaties. Dat is een routinematige houding van de westerse media. In dit opzicht delven de Taliban het onderspit. De Taliban hebben in afgelopen dagen zeventig burgers in Kandahar gevangen genomen. Een paar daarvan hebben ze geëxecuteerd. Daarnaast heeft de zoon van Talibanleider Mullah Haibatullah Akhundzada zich bij een zelfmoordaanslag opgeblazen. Abdur Rahman (23 jaar oud), bekend als Hafiz Khalid, heeft in de provincie Helmand een zelfmoordaanslag gepleegd.

Zo wil de Talibanleider de leden vragen vooral zelfmoordaanslagen te plegen en hun zonen te offeren in de jihad tegen de Afghaanse bevolking. Maar dit kreeg nauwelijks aandacht in de westerse media. Afghanistan is geen Israël en een Afghaan is geen Palestijn.

De VN-Veiligheidsraad kwam bijeen vanwege de incidenten op de Tempelberg. Terwijl dezelfde Veiligheidsraad niet in staat is om over Syrië te vergaderen. En daar gebeurt echt wat! De slag om Jeruzalem is een slag om geld en aandacht in de media. Tevens is de slag om Jeruzalem een slag om de gunst van antisemieten in en buiten het Westen.

Palestijns terrorisme werkt niet in Israël maar wel in het Westen en de islamitische wereld. Er is geen verschil tussen de islamitische terreur in Jeruzalem en die in Europa.