Jihadisten vallen alles aan wat westers en weerloos is

Barcelona een verwonde stad. Ook wij hebben daar ooit gewandeld. In de zomer van 2004 waren we in Barcelona: eerst hebben wij de Sagrada Familia bezocht, daarna gingen we naar Placa de Catalunya en de Ramblas. Het was druk en warm.

Er waren toen aanzienlijk meer zwaarbewapende politiemannen op straat dan 17 augustus 2017. Dat had te maken met de aanslag op vier forensentreinen in Madrid op 11 maart 2004. Daarbij kwamen 192 burgers om het leven. Dat is nog steeds de bloedigste jihadistische aanslag in Europa.

Langzamerhand verslapte de aandacht voor het islamitische terrorisme waardoor Spanje geen dreiging- en risicoanalyse maakte over plaatsen als de Ramblas in Barcelona. Bij de aanslag kwamen veertien burgers om het leven. Waarschijnlijk waren de daders van plan om een grotere aanslag te plegen. In Alcanar hadden ze 120 gasflessen die zij via een aantal bestelwagens tot ontploffing wilden brengen. Het waarschijnlijke doelwit was de monumentale kerk van Barcelona, de Sagrada Familia. Barcelona is ontsnapt aan een heel grote aanslag.

De daders stonden niet op de terreurlijsten

Het is opmerkelijk hoe snel de jihadisten op dezelfde dag werden gevonden in kustplaats Cambrils, zo’n 120 kilometer ten zuidwesten van Barcelona. Zij waren van plan om met hun busje nog een aanslag plegen. Dat hebben ze ook gedaan. Daarbij viel een aantal gewonden. Een aanslag mislukt, als die niet kan worden uitgevoerd. Dit was dus geen mislukte aanslag, hij is immers uitgevoerd. Vijf jihadisten zijn gedood bij de politieactie in Cambrils: Moussa Oukabir (18), Said Aallaa (18), Mohamed Hychami (24) en twee andere mannen.

De daders stonden niet op de terreurlijsten van Spanje of andere landen. Evenmin waren ze bekend als geradicaliseerde moslims. Van de inwoners van Spanje is 2,1 procent moslim. De terreurcel bestond kennelijk uit twaalf moslims. De omgeving en de lokale overheden hebben niks gemerkt van hun radicalisering. Ze hadden een goed bestaan in het stadje Ripoll en omgeving aan de voet van de Pyreneeën. Ze werden niet systematisch gediscrimineerd, ze leefden niet in de wanhopige getto’s, ze werden niet mishandeld door de Spaanse politie, en de Spaanse buren en onderwijzers waren buitengewoon tevreden over 900 Marokkanen in Ripoll. Ook hun godsdienstvrijheid werd niet ingeperkt: er is wel een moskee in dat stadje.

De Spaanse jihadisten voldoen aan geen enkele cliché

Deze gegevens levert een groot probleem op voor onze politiek correcte ‘deskundigen’. Deze Spaanse jihadisten voldoen aan geen enkele cliché. Er is ook geen islamdebat in Spanje. Toch wordt wanhopig gezocht naar een specifieke reden voor de aanslag. Daarvoor gaan ze terug in de geschiedenis: Reconquista.

Voor alle duidelijkheid: het jihadleger trok in 711 Spanje binnen. Het zuidelijke deel van Spanje werd een onderdeel van het islamitische kalifaat dat Al-Andalus heette. In 1492 maakte de Spaanse overheid een eind aan het islamitische kalifaat. Is dit de reden dat ze Spanje aanvielen? Moeten de Spanjaarden Al-Andalus teruggeven aan de Islamitische Staat? Dan moet Italië Sicilië teruggeven aan de IS, omdat ook het eiland Sicilië een tijdj(Emiraat Sicilië 827-1091) was bezet door moslims.

Waar dan ook zijn de westerlingen een doelwit

Wat het grondgebied betreft, behoort de aarde toe aan Allah en dus ook aan het islamitisch kalifaat. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor Groenland. De echte reden voor de terroristische aanvallen hebben de jihadisten al talloze keren uitgelegd: het westen en Israël zijn de vijanden van de islam en zij moeten derhalve worden aangevallen, totdat ze capituleren. Waar dan ook zijn de westerlingen een doelwit: in Tunesië, Egypte, Turkije of in Kenia. Dus zijn ook de bondgenoten van het westen in gevaar.

In ruime zin behoort alles wat niet islamitisch is, teruggebracht te worden tot de islamitische oorlogscategorieën van dar al-islam, dar al-harb, of dar al-ahd (dar al-sulh), oftewel huis van islam, huis van oorlog, huis van verdrag en dus ook tijdelijke vrede. Islam is de echte vrede en de rest is een tijdelijke categorie. Wat daarna komt is pure propaganda! Alles is tijdelijk, behalve de islam, aldus de politieke islam.

De jihadisten haten het westen. En ze vallen alles aan, wat een makkelijk doelwit is. Dat kan werkelijk alles zijn. Een dag na de aanslag in Barcelona viel een Marokkaan in Finland vrouwen aan. Bij zijn actie kwamen twee vrouwen om het leven. Ook dit wordt als terroristische aanslag beschouwd.

Overal waar de islam voet aan de grond heeft gekregen, zijn jihadistische aanslagen mogelijk.