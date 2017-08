Roep om zwaarder straffen appende automobilist is begrijpelijk

Sinds de smartphone leven miljoenen Nederlanders continu in hun ‘cloud’ en dat is vooral in het verkeer een probleem. Ze hebben het zelf niet eens meer in de gaten, maar andere weggebruikers zien het wel: dat dwangmatige appen, sms’en of mailen gaat door als ze achter het stuur zitten.

Ze kijken niet op de weg en zijn ook met hun gedachten ergens anders. Liever dan te stoppen met de gesprekjes in hun persoonlijke cloud, riskeren ze een akelig ongeval.

René van Rijckevorsel: WhatsAppen op de fiets zorgt voor ongelukken. Verbieden dus

Je hoeft geen veiligheidsdeskundige te zijn om vast te stellen dat appen achter het stuur net zo gevaarlijk is als met de ogen dicht rijden. Maar het is een feit dat deze simpele wijsheid ondanks voortdurende voorlichtingscampagnes niet doordringt. Dikwijls loopt het goed af en daardoor wagen automobilisten het een volgende keer weer. Op den duur wordt het een gewoonte. Moet kunnen.

Roekeloos

Het is ergernis wekkend. Als je wel op het verkeer let, zie je meteen hoe de appende weggebruiker anderen in gevaar brengt. Je gaat toch ook niet met je laptop autorijden!

Vaak worden jongeren aangewezen als de ergsten, maar die hebben heus het monopolie niet op dit a-sociale gedrag. Hooguit valt het op hoeveel schooljeugd append op de fiets zit. Zou je als voetganger of fietser de tel bijhouden, dan registreer je net zoveel auto’s met een appende senior-bestuurder als met een appeling die nog maar net zijn rijbewijs moet hebben behaald. Het fenomeen van de wat oudere e-biker die met 25 kilometer per uur aandachtig over zijn smartphone gebogen zit, rukt ook al op.

Er is dus alles voor te zeggen om smartphonegebruik in het verkeer te bestempelen als ‘roekeloos rijgedrag’ met de pittige straffen die het wetsontwerp van VVD-minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) daarvoor in petto heeft.

Uitgebannen

Dit is ook het pleidooi van Veilig Verkeer Nederland in een vandaag aan de bewindsman verstuurde ‘brandbrief’. Over een reeks van jaren is het aantal verkeersdoden gelukkig flink afgenomen. In 1996 waren er 1251 doden te betreuren; in 2010 waren dat er half zoveel 640. In 2014 daalde het aantal verder naar 570 doden.

Daarna steeg het weer enigszins naar 621 doden in 2015 en 629 in 2016. Veilig Verkeer Nederland constateert: ‘Niet geheel toevallig parallel lopend aan de toenemende populariteit van de smartphone.’ Die conclusie is – om in verkeerstermen te blijven – iets te kort door de bocht, maar het staat vast dat smartphonegebruik in het verkeer moet worden uitgebannen.

Handhaving is lastig

Handhaving is lastig. De politie kan slechts sporadisch bekeuren. Na een ongeval is het wat anders. Dan kan technisch worden vastgesteld of een bestuurder zijn toestelletje gebruikte en dus geen aandacht had voor het verkeer. Dat is dan te laat, maar het schrikt wel af.

De WA-verzekering zal niet zomaar de kosten op zich nemen. In de rechtbank gaat het dan ook niet meer over een verkeersovertreding met fatale afloop, maar hoort de bestuurder dood door schuld tegen zich eisen. Dan komt de appeling er niet meer vanaf met een taakstrafje, maar verdwijnt hij – liefst zonder smartphone – achter de tralies.