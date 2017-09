Media en andere publieke instellingen moeten de bekladders van het huis van Thierry Baudet behandelen als verwerpelijke extremistische groeperingen. Deze linksextremisten zijn simpelweg tuig, schrijft Afshin Ellian.

Hij lijkt op een magneet die te veel emoties en woede aantrekt. Thierry Baudet roept agressie op bij een luidruchtige minderheid in de media en in de krochten van extreemlinks.

Het ‘Radicaal Anarchistisch Feministisch Front’ schreef op internet over de laffe bekladding van het Baudets huis het volgende: ‘We protesteren met deze actie tegen het verderfelijke gedachtegoed van Baudet. We verzetten ons tegen het groeiende gevaar van Forum voor Democratie dat een nieuwe fascistische beweging probeert op te bouwen van hordes (jonge) witte mannen. Gun Baudet en trawanten geen rust!’

Ook hebben ze daarbij zijn huisadres gemeld. Dat is niet grappig. Sterker nog, het moet als een ernstige dreiging worden opgevat.

Pseudo-lollige protestacties

Raoul du Pré schreef in de Volkskrant een scherp en eerlijk commentaar over de bekladding van het huis van Baudet: ‘Het was na de moord op Pim Fortuyn vijftien jaar geleden al snel een bot cliché dat Nederland die dag z’n onschuld verloor. Maar in één opzicht was het toch raak: we weten sindsdien dat pseudo-lollige protestacties met taarten en verf tegen politici niet zo onschuldig zijn als de daders ze willen doen voorkomen. Ze zijn het gevolg van ontsporend debat en mogelijk de voorbode van meer onheil.’

Het is inderdaad niet lollig en terecht komt de Volkskrant tot de conclusie dat de daders geen rust meer verdienen totdat zij door de rechter zijn bestraft. Zie hier, het is niet een kwestie van links tegen rechts. Beide kampen worden regelmatig bedreigd. Hier gaat het om extreme krachten aan de uiterste kant van links en soms ook rechts.

Extreemlinks handelt in naam van immigranten, konijnen, gras en goudvis

Ook Carla Joosten schreef in Elsevier Weekblad een belangrijk commentaar over de intimidatie en dreiging van andersdenkenden naar aanleiding van incident rond Thierry Baudet. Ook Joosten verwijst naar de situatie waarin Pim Fortuyn verkeerde: ‘Extreemlinks heeft niks geleerd van moord op Fortuyn’.

Nee, ze hebben niks geleerd, ze kunnen ook niks leren. Zij geloven dat zij in naam van mensheid, onderdrukten, immigranten, konijnen, gras, goudvis, bomen et cetera spreken en handelen. Media en andere publieke instellingen moeten deze geweldenaars als verwerpelijke extremistische groeperingen behandelen. Maar dat doen ze soms niet. Dat vertraagt de bewustwording van extreemlinks tuig. Want dat is wat zij simpelweg zijn.

Veel acteurs zijn niet in staat een mening te vormen

Toch zijn er mensen die in de massamedia naar een rechtvaardigingsgrond zoeken voor extreemlinkse handelingen. In het tv-programma van Jeroen Pauw vond acteur Waldemar Torenstra het noodzakelijk om zijn mening over het incident te uiten: ‘Hij doet stevige uitspraken, dan kun je ook reactie verwachten.’

De bekladding (eigenlijk ook bedreiging) is dus de eigen schuld van Baudet. Acteurs, uitzonderingen daargelaten, zijn net als voetballers niet echt in staat om een mening te vormen. En als ze hun mening uiten, is niet zelden een pure vorm van domheid of een slechte grap.

Acteurs zijn niet opgeleid voor opiniërende activiteiten. Zij acteren wat hen wordt opgedragen. De act, de handeling en de omstandigheid eromheen zijn door anderen bedacht. Als een acteur de auteur en regisseur van zijn eigen act of handelingen wordt, wordt hij niet zelden ontmaskerd als leeghoofd. Het begint op een probleem te lijken in de westerse wereld: acteurs, zangers, voetballers, boksers en anderen voelen een innerlijke drang om hun mening te uiten: acte de folie!

Extreemlinks wordt anders behandeld

Extreemrechtse groepen en individuen krijgen nooit een podium van de media of van politieke partijen. De universitaire wereld keurt ze onvoorwaardelijk af. Eigenlijk hebben slechts politie en inlichtingendiensten interesse voor extreemrechtse groepen. Wat natuurlijk goed is.

Extreemlinks wordt anders behandeld. Willen we extreemlinks bestrijden, dan moeten de linksextremisten door media, universiteiten en vooral ook de politieke partijen ondubbelzinnig worden veroordeeld. Geen podium voor extreemlinks!

Ook de politie en inlichtingendiensten zouden hen achter de vodden moeten zitten. Ze kunnen niet de democratische rechtsorde omverwerpen, maar ze kunnen met hun gewelddaden enorme schade toebrengen aan de democratie en vooral de democratische processen.

Zij dienen te worden gecriminaliseerd. Ga ik hier te ver? Zie dan de gebeurtenissen in Hamburg bij de G20-bijeenkomst. Daar vielen tientallen gewonden en de stad leed miljoenen schade. Het leek op een burgeroorlog. Extreemlinks verdient geen respect, en geen podium.