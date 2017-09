Tom Ford vloekt fenomenaal sexy

De New York Fashion Week ging van start met de Tom Ford-show. Zijn collectie voor zomer 2018 was een ode aan de jaren negentig glamour en het grote succes van deze Amerikaanse ontwerper toen hij werkte bij het modehuis Gucci, ziet John de Greef in New York.

Met de uitnodiging van de Tom Ford-show werd ook Ford’s nieuwste eau de parfum gestuurd. Een geur met een naam die decente media nauwelijks durven te herhalen, maar naar waarheid, Fucking Fabulous heet. Ik kan wel netjes fxxxxng tikken, maar dat is evengoed laf. Een zwoel-kruidig luchtje in een mooie flacon, maar vooral opvallend door de gewaagde naam. Typisch Ford die in zijn tijd als dé ontwerper van Gucci ook al eens de controversiële geur Rush uitbracht, (onderbewust?) vernoemd naar een populair merk seksdrug.

Ik leen even de foto van @VVFriedman die het wel lukte om scherp te schieten. https://t.co/ax2aRpg6Yb — john de greef (@johncdegreef) 7 september 2017

In de herhaling

De modecollectie gepresenteerd op een beige tapijt in een geheel roze zaal schreeuwde ook: seks! En glitter en vooral jaren ’90. Veel déjà-vu uit Tom Ford’s gloriejaren bij het Italiaanse modehuis Gucci dat Ford toen subliem van de ondergang redde.

Breedgeschouderde, maar elegante jasjes, ruime broeken die van de heupen afgleden en zicht gaven op de hoog opgesneden onderzijde van badpakken en letterlijk schitterende tuniekjurkjes die van voren net niet toonden waar de lange modelbenen elkaar ontmoeten, maar vanachter een beetje blote bil lieten zien. Armen onder ingesnoerde, sensuele avondjurken gingen soms juist weer schuil onder pailletten.

Aardig gewaagd @TOMFORD stuurt ’n FxxxingFabulousgeur mee met de invitatie voor zijn show in zwoel roze licht. Ben benieuwd. pic.twitter.com/VNMuAgKNIm — johnde greef(@johncdegreef) 7 september 2017



Samen met enkele smokings waarmee Ford stevig, maar fraai naar ontwerper Yves Saint Laurent knipoogde,was de hele zomercollectie vooral een herhaling van zetten die Ford als zo’n twintig jaar geleden had getoond. Maar wonderbaarlijk genoeg, maakte juist dat een ‘fabulous’ indruk. Niks vreemd, niets gezocht, vooral bekend terrein en toch indrukwekkend sensueel.

Glimmend en gespierd

Typisch Ford op zijn best. De man, inmiddels ook gelauwerd filmregisseur, is een fenomeen. Ook al moet hij dat kracht bijzetten met minder mooie, maar inmiddels wel zeer ingeburgerde termen om zijn nieuwe geur te verkopen. Zijn uitgesproken gevoel voor esthetiek staat ver af van alles wat neigt naar avant-garde of underground, maar brengt ondanks alle bekende gladde, glimmende en gestroomlijnde effecten toch een eigentijdse spanning.

Tom voegde daar ook nog wat gespierde aspecten aan toe. Direct na de show, waarmee hij weer aansloot in het bekende oude modeshowsysteem, waren de gasten welkom in een roze spiegelzaal met mooie sportjongens in slechts sportbroekje die drank en hapjes serveerden. Je kunt Tom niet van seksisme beschuldigen.