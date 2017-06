Comey raakte verontrust: ‘Trump wilde loyaliteit’

Ex-FBI-chef James Comey heeft verklaard dat president Donald Trump hem heeft gevraagd af te zien van een onderzoek naar ex-veiligheidsadviseur Michael Flynn. Deze zou mogelijk meer weten over beïnvloeding van de verkiezingen in 2016 door de Russen.

Trump was zelf geen onderwerp van onderzoek, liet Comey weten aan de president in de vele gesprekken die de twee samen voerden.

Openingswoorden

Trump vroeg daarop om dat openbaar te maken, maar de toenmalige FBI-directeur weigerde dat. Dat blijkt uit een geschreven getuigenis, die woensdag werd gepubliceerd. Het zijn hoogstwaarschijnlijk de openingswoorden die Comey donderdag uitspreekt als hij getuigt voor de Amerikaanse Senaat over zijn ontslag en de mogelijke banden tussen Trumps naaste medewerkers en de Russische autoriteiten.

Democraten willen hun kiezersvolk activeren tegen Trump tijdens de ‘zomer van verzet’. Maar dat verzet komt maar moeilijk op gang, ziet Derk Jan Eppink in Elsevier Weekblad >

Hij verklaarde uitvoerig te zullen ingaan op een diner dat hij met Trump had op 27 januari, een week na diens intrek in het Witte Huis. Comey onthulde alvast dat Trump hem tijdens dat etentje had gevraagd of hij directeur van de FBI wilde blijven.

De Amerikaanse president maakte vandaag op Twitter bekend wie de opvolger van Comey moet zijn Lees meer >

Loyaliteit

Daarop zei Comey dat hij zijn termijn gewoon wilde uitzitten en dat hij politiek geen kant kiest. Onderwijl raakte hij bezorgd dat Trump ‘een soort beschermingsrelatie” probeerde te creëren. De president zou volgens Comey het volgende hebben gezegd: ‘Ik heb loyaliteit nodig. Ik reken op loyaliteit.’

‘Het verontrustte me nogal, gegeven de traditioneel onafhankelijke status van de leidinggevende tak van de FBI, aldus Comey, die begin mei uit zijn functie werd ontheven. Het Witte Huis heeft een dergelijke voorgelegde loyaliteitsverklaring altijd ontkend.