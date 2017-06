Conservatieven slijpen de messen: wat doet Boris Johnson?

Theresa May probeert om het regeerakkoord met de Noord-Ierse protestanten tot een goed einde te brengen. Intussen wordt van alle kanten aan haar stoelpoten gezaagd.

De messen in het Conservatieve kamp worden geslepen. De felste kritiek op het leiderschap van de Britse premier na de verkiezingen van vorige week – waarin ze de Conservatieve partij niet naar een meerderheid loodste – komt zondag van George Osborne.

Harde Brexit

Hij was minister van Financiën onder David Cameron, maar werd na de Brexit en het aantreden van Theresa May door haar op straat gezet. Osborne – thans hoofdredacteur van de krant The Evening Standard, wreekt zich nu, door de geplaagde premier tegenover de BBC een ‘dead woman walking‘ te noemen.

Vanwege de forse deuk die May opliep na de verkiezingen van afgelopen donderdag denkt Osborne dat zij niet meer in staat is haar gewenste Brexit-beleid door te drukken. Hij ziet geen meerderheid meer in het parlement voor een ‘harde Brexit’, de variant waarin Groot-Brittannië zich terugtrekt uit de Europese interne markt en weer de volledige controle krijgt over de eigen grenzen en wetgeving. En dat is maar goed ook, zegt Osborne, want het zou ‘ellende brengen voor het hele land’.

Johnson aast op premierschap?

Intussen zou ook Boris Johnson opzichtig uit zijn op de post in Downing Street 10. Dat schrijft althans de tabloid The Mail on Sunday. Volgens Johnson, de huidige minister van Buitenlandse Zaken en vaak genoemd als leider van de Conservatieven, is het verhaal echter onzin. Ik sta achter May, zegt hij op Twitter: ‘Laten we aan het werk gaan.’

Labour-leider Jeremy Corbyn, die een verrassend goed resultaat behaalde bij de verkiezingen, denkt dat hij nog altijd premier kan worden. Hij zei met zoveel woorden dat er nog wel wat beren op de weg zijn voor May. Volgens hem is er voldoende oppositie in het parlement om in verzet te komen tegen de regering. ‘We hebben nu een mandaat van bijna 13 miljoen mensen om iets aan de armoede te doen,’ aldus Corbyn in de Sunday Mirror. Hij zei dat ‘we zo niet door kunnen gaan’ en zinspeelde zelfs op nieuw verkiezingen.