Jan Metz (1923-2016): 60 jaar in het familiebedrijf

In het Rotterdamse familiebedrijf Metz (sinds 1860) was Jan Metz de vierde generatie. Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 bleef van de vijf vestigingen in het centrum alleen die aan de Nieuwe Binnenweg over. Onder zijn leiding werd deze uitgebreid en zo de basis gelegd van de designwinkel nu, zegt zoon Jan (64). ‘Hij maakte er een modern bedrijf van, met aanvankelijk veel Scandinavische meubelen in de collectie.’ Tot zijn 82ste bleef Metz aan de zaak verbonden. Vrijdag 4 maart overleed Jan Metz, weduwnaar en ­vader van twee kinderen. Hij werd 92 jaar.

