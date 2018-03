Gerrit Jan Zwanenburg, kenner van de oorlog

In de Tweede Wereldoorlog was Gerrit Jan Zwanenburg als puber in Friesland ooggetuige van luchtaanvallen door Duitse en geallieerde toestellen. Hij zag vliegtuigen neerstorten. Een Canadese piloot die in 1941 vanuit de cockpit naar hem wuifde, bleek later te zijn neergestort in de Noordzee en is nooit teruggevonden. Die ervaringen inspireerden Zwanenburg om zich na de oorlog als burgerofficier van de Koninklijke Luchtmacht in te zetten voor de berging van neergestorte vliegtuigen, vooral in de drooggemaakte delen van het IJsselmeer. ‘Mijn man heeft de polders schoongemaakt,’ zegt zijn vrouw Lettie (88). ‘Tientallen vermisten heeft hij teruggevonden.’ Zwanenburg overleed vrijdag 22 april in het ziekenhuis, nadat hij eerder die dag thuis in Baarn onwel was geworden. Hij werd 88 jaar.

