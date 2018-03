Jaap Nauwelaerts de Agé (1917-2016): goud waard voor het judo

De internationale judowereld sprak met groot ontzag over Jaap Nauwelaerts de Agé, zegt Jos Hell (75), oud-voorzitter van de Judo Bond Nederland. ‘Als oud-wedstrijdjudoka was hij een gedreven leraar, een vermaard scheidsrechter, een getalenteerd organisator en een zeer ervaren bestuurder.’ Voor al zijn verdiensten kreeg hij in 2008 de tiende dan, de hoogste graad in het judo. Die werd uitgereikt door olympisch kampioen Anton Geesink, tot dat moment de enige Nederlander met de tiende dan. Jaap Nauwelaerts de Agé – getrouwd en vader van vier dochters – overleed vrijdag 6 mei in Bloemendaal in zijn huis naast de sportacademie die hij meteen na de oorlog had opgericht. Hij werd 98 jaar.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen