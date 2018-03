Jan Posthumus (1925-2016), pionier van Radio Noord

Drie slaapkamers in het ruime huis van Jan Posthumus in Roden stonden propvol oude woordenboeken, vaak twee rijen dik op de plank. ‘Jan was niet alleen een gedreven woordenaar, maar ook een gedreven onderzoeker van woordenaars,’ zegt emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde en taalbeheersing Theo Janssen (72), bij wie Posthumus in 2010 op 84-jarige leeftijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam promoveerde.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen