Mathijs Resink (1967-2016): ondernemende advocaat

Als advocaat grossierde Mathijs Resink in ‘buitenissige’ oplossingen, zegt zijn oud-kantoorgenoot Stefan Kalff van Kalff Katz & Franssen in Amsterdam. ‘Mathijs was heel intelligent en draaide zaken soms diametraal om.’ Zo stelde hij een cliënt na jaren vergeefs procederen tegen monopolisten in de game-industrie voor om de procedure te stoppen en vervolgens zelf alle vergunningen aan te vragen. Dat leidde alsnog tot het openbreken van de markt.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen