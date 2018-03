Loek Brons (1932-2016), kunsthandelaar in bontjas

Na de verkoop in 1981 van zijn 170 textielzaken ging Loek Brons aan de Vrije Universiteit in Amsterdam kunstgeschiedenis studeren en werd vervolgens kunsthandelaar. Hij deed goede zaken met werk van onder anderen Carel Willink, Pyke Koch, Gerrit Benner en Henk Helmantel. ‘Hij introduceerde mij met succes op de grote kunstbeurzen,’ zegt Helmantel (71). ‘Maar hij was meer dan een handelaar. Een zeer oorspronkelijke man en intellectueel met wie je ook over het geloof kon praten’. Loek Brons – twee keer getrouwd, vader van vijf kinderen – overleed maandag 20 juni in zijn woonplaats Heteren na een hersenbloeding eerder die maand.

