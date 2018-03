Ontslag Flynn lost Trumps Rusland-probleem niet op

Het onverwachte vertrek van Veiligheidsadviseur Michael Flynn lost niet zomaar alle problemen op voor president Donald Trump. Trumps banden met Rusland worden opnieuw onder de loep genomen en vrienden van Flynn in het Witte Huis roeren zich.

Flynn loog over de gesprekken die hij eind vorig jaar had met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak over de sancties tegen Rusland. Die vonden plaats nog voordat Trump het Witte Huis betrad, wat strafbaar is. Bovendien liet hij vicepresident Mike Pence onwaarheden over die gesprekken verkondigen. Maandagavond stapte Flynn op.

Wat wist Trump?

De grote vraag is wie wist van Flynns gesprekken met Rusland. De timing is saillant: zijn telefoongesprek met Kislyak had plaats net nadat Obama nieuwe sancties had ingesteld tegen de Russen, om hun vermeende rol in een reeks verkiezingshacks.

Trump was in ieder geval al weken geleden ingelicht over de kwestie, gaf woordvoerder Sean Spicer dinsdag toe. Theorieën doen de ronde dat de president Flynn zelfs opdracht gaf om de ambassadeur te bellen, in een poging Poetin gerust te stellen. Een dag na het gesprek kondigde Poetin aan om geen tegensancties in te stellen, waarna Trump hem op Twitter ‘een slimme man’ noemde.

De president liet zich tijdens de campagne diverse keren positief uit over Poetin en gaf aan betere banden te willen met Rusland. Zijn voormalige campagnemanager Paul Manafort moest in de zomer opstappen nadat bleek dat hij betalingen ontving van pro-Russische politici in Oekraïne.

Senaat wil onderzoek

De Senaat overweegt een onderzoek naar de affaire-Flynn. De Republikeinse senator Roy Blunt zei dinsdag dat een ‘uitputtend onderzoek’ nodig is om te achterhalen wat de banden zijn tussen Trump, Flynn en Rusland. Ook de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, noemt zo’n onderzoek ‘zeer waarschijnlijk’.



Flynn zou daarbij onder ede worden verhoord. De oud-generaal werkte eerder onder Barack Obama als directeur van de inlichtingendienst van het Pentagon, maar werd na zijn ontslag een van Obama’s meest uitgesproken tegenstanders. Vooralsnog is onduidelijk of Flynn zich ook deze keer van zijn rancuneuze kant laat zien.

Twee kampen in Witte Huis

Intussen zorgt het ontslag van Flynn voor serieuze frictie in het Witte Huis. Adviseur Roger Stone – samen met Stephen Bannon de kopstukken van de loyale-Trumpisten – vergelijkt Flynns ontslag op Twitter met ‘Pearl Harbor’. Stone verwijst naar stafchef Reince Priebus als een ‘dwerg’ die Flynn bewust heeft laten struikelen. Priebus is onderdeel van het kamp met traditionele Republikeinen die uiterst kritisch zijn over Rusland.

Trump maakt zich vooralsnog het meeste zorgen over de vele lekken in zijn eerste weken als president. Woensdag schreef The New York Times dat vrienden van Trump zelfs voor de Amerikaanse verkiezingen al contact hadden met Russische inlichtingendiensten. ‘Het echte schandaal is dat vertrouwelijke informatie als snoep wordt uitgedeeld door ‘inlichtingen’, schrijft de president op Twitter.