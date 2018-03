Ex-Navy Seal hoeft baan in Trumps ‘geoliede machine’ niet

Een nieuwe tegenslag voor president Donald Trump. Robert Harward, de beoogd opvolger van Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn, heeft geen trek in die baan. Trump houdt intussen vol dat zijn regering functioneert als een ‘geoliede machine’.

Het Trump-kamp hoopte nog deze week een nieuwe Veiligheidsadviseur te kunnen aanstellen, nadat Flynn maandag opstapte. Hij bleek te hebben gelogen over gesprekken die hij eind vorig jaar had met de Russische ambassadeur Sergey Kislyak over de sancties tegen Rusland. Die gesprekken voltrokken zich voordat Trump het Witte Huis betrad, wat strafbaar is.

Harward zag plek in chaotisch Washington niet zitten

De president vroeg Harward – een voormalige Navy Seal-commando die actief was in diverse landen in het Midden-Oosten – om Flynn te vervangen, maar kreeg een afwijzing. Harward zegt tegen persbureau AP dat hij om persoonlijke redenen de baan niet accepteerde: hij zou meer tijd willen doorbrengen met zijn familie.

Bronnen dicht bij Trump melden aan de Financial Times heel andere redenen. Harward – die jaren werkte onder James Mattis, minister van Defensie in het kabinet-Trump – zou hebben getwijfeld vanwege de ‘overduidelijke disfunctionaliteit’ in het Witte Huis. Ook wilde hij zijn eigen personeel meenemen naar Washington, wat de president zou hebben afgewezen.

Media zijn het probleem, vindt Trump

In een ingelaste persconferentie beweerde een zichtbaar gefrustreerde Trump donderdag dat er in het geheel geen chaos is in het Witte Huis, ondanks afgewezen presidentiële decreten en opgestapte kabinetsleden. ‘Ik denk niet dat er ooit een president is geweest die zo veel heeft gedaan in zo’n korte periode,’ aldus Trump, die zijn regering ‘een geoliede machine’ noemde.

Niet voor het eerst haalde de president fel uit naar de media, die ‘oneerlijk’ en ‘vooringenomen’ zouden zijn. ‘De pers is zo oneerlijk, we zouden het Amerikaanse volk een slechte dienst bewijzen als we het er niet over hebben.’ Al het nieuws dat naar buiten komt over zijn banden met Rusland is, zegt Trump, ‘onzin’. ‘Ik heb helemaal niets met Rusland. Ik heb in geen jaren gebeld met Rusland, ik bezit er niets, ik heb er geen leningen, ik heb er geen enkele deal. Rusland is fake news.’