Trump is verrassend voorzichtig bij bezoek Netanyahu

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu woensdagmiddag gevraagd om zich in te houden wat betreft zijn nederzettingenpolitiek. Ook zei hij dat een oplossing voor het conflict in Israël uiteindelijk een zaak van de Israëliërs en Palestijnen is.

Netanyahu werd door Trump ontvangen in het Witte Huis, waarna de twee een gezamenlijke persconferentie hielden.

Milder dan gehoopt

Netanyahu had een slechte relatie met Trumps Democratische voorganger Barack Obama en verwacht dat Amerika zich onder Trump weer volledig achter Israëls beleid schaart. Trump leek bij dit eerste evenement voorzichtiger dan Netanyahu mogelijk had gehoopt. Zo zei Trump bijvoorbeeld dat hij ‘graag de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen en dat behoedzaam overweegt’.

Dat issue is controversieel. De ambassade staat al 68 jaar in Tel Aviv, omdat Jeruzalem door zowel de Israëliërs als de Palestijnen wordt geclaimd als hoofdstad. De meerderheid van de VN-lidstaten erkent Israëls claim op de gehele stad niet en de Jeruzalem-kwestie speelt een grote rol in vredesonderhandelingen tussen de twee kampen.

Eerder stelde zijn adviseur Kellyanne Conway dat Trump gebrand is op een verplaatsing. Woensdag laat hij zich dus wat voorzichtiger uit.

Netanyahu moet zich inhouden, vindt Trump

Trump zei woensdagmiddag verder dat ‘het een goed idee is als Netanyahu zich bij de nederzettingenpolitiek wat inhoudt’. Trump zal daarnaast naar eigen zeggen zijn best doen om te helpen bij het vinden van een oplossing voor het conflict, maar dat het uiteindelijk aan de strijdende partijen zelf is. Ook zegt hij niet per se voor of tegen een tweestatenoplossing te zijn. ‘Ik ben tevreden met elke overeenkomst die Israël en de Palestijnen sluiten.’



Daarnaast zou hij het een goed idee vinden als er voor het opzetten van een vredesregeling tussen de Israëliërs en Palestijnen meer landen kunnen worden uitgenodigd. Volgens Trump wil Amerika meewerken aan het bewerkstelligen van een vredige situatie, maar moeten de Israëliërs en Palestijnen het uiteindelijk wel zelf willen regelen.