Trump krijgt kritiek van eigen kandidaat-opperrechter

Hij is voorgedragen door Donald Trump, maar dat is voor de kandidaat voor het Hooggerechtshof Neil Gorsuch geen reden om mild te zijn over de Amerikaanse president. Diens aanvallen op de rechterlijke macht noemt hij ‘demoraliserend’.

In een ontmoeting met senator Richard Blumenthal – een Democraat uit Connecticut – zei Gorsuch dat Trumps tweets over rechters in Amerika ‘ontmoedigend’ en ‘demoraliserend’ zijn. Een woordvoerder van de kandidaat-opperrechter erkent dat hij die uitspraken heeft gedaan.

Blumenthal staat achter Gorsuch: ‘Hij heeft een verplichting aan het Amerikaanse volk om zijn mening duidelijk te maken, zodat zij begrijpen hoe afschuwelijk Trumps aanvallen op de rechterlijke macht zijn.’

Trump haalde uit naar ‘zogenaamde rechter’

De kritiek van Gorsuch richt zich op een tweet van Trump waarin hij de rechterlijke macht kritiseert. Nadat een rechtbank in de staat Washington zijn inreisverbod tijdelijk opschortte, schreef Trump over een ‘zogenaamde rechter’ en een ‘belachelijke uitspraak’. ‘Als een land niet meer kan zeggen wie wel en wie niet naar binnen mag, zeker als het gaat om veiligheidsredenen, heeft het een groot probleem.’

De uitlatingen van Gorsuch – een conservatieve rechter uit Denver – kunnen een probleem vormen voor zijn aanstelling. Afgelopen week schoof Trump hem naar voren als mogelijke vervanger van de overleden opperrechter Antonin Scalia. Die benoeming is in principe voor het leven.

Het is aan de Senaat om Gorsuch’ kandidatuur goed te keuren. De jurist zal vrijwel zeker vragen krijgen over Trumps aanvallen op de rechterlijke macht.

Republikeinen: rechterlijk oordeel respecteren

De kritiek op Trumps tweets wordt overigens breed gedeeld. Mitch McConnell, de Republikeinse voorzitter van de Senaat en een van Trumps belangrijkste bondgenoten: ‘Ik denk dat het beter is om geen individuele rechters onder vuur te nemen. We worden allemaal weleens teleurgesteld.’

Trump ging in beroep tegen de uitspraak. Naar verwachting komt de rechter deze week met een uitspraak. McConnell zegt alvast dat hij niet van plan is nieuwe wetgeving op te stellen, als blijkt dat het inreisverbod tegen de Grondwet indruist. ‘We volgen de rechterlijke macht.’