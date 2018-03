Trump over inreisverbod: ‘Geef rechter de schuld als iets gebeurt’

Donald Trump zegt ook na het hoger beroep de rechter die zijn inreisverbod een halt toeriep zeer onverantwoordelijk te vinden. Hij gooit de deuren open voor mogelijke terroristen, beweert de president.

Nadat James Robart, een federale rechter in Seattle, vrijdagavond stelde dat de ‘moslimban’ mogelijk in strijd is met de Amerikaanse grondwet, noemde Trump hem al een ‘zogenaamde rechter’ die het land rechtshandhaving ontneemt: ‘Als een land niet meer kan zeggen wie wel en niet naar binnen mag, zeker als het gaat om veiligheidsredenen, heeft het een groot probleem.’

‘Rechter gooit deuren open voor terroristen’

Op zondag gaat hij een stap verder, en suggereert hij dat Robart de schuldige is, als er een aanslag zou worden gepleegd door een moslimimmigrant. ‘Ik kan niet geloven dat een rechter ons land zo in gevaar brengt,’ schreef Trump op Twitter. ‘Als iets gebeurt, geef hem en het rechtssysteem de schuld. Mensen stromen naar binnen. Heel slecht!’

Daarnaast geeft Trump aan dat hij de veiligheidsdiensten de opdracht heeft gegeven immigranten zeer streng te controleren. ‘De rechtbanken maken het ons heel moeilijk,’ aldus de president. Op zaterdagavond beweerde hij al dat ‘de rechter ons land opent voor mogelijke terroristen’. ‘Slechte mensen zijn heel blij.’

Trump verloor ook in hoger beroep

Het inreisverbod van Trump is in elk geval geblokkeerd tot maandag, door de uitspraak van Robart, die werd aangesteld door de voormalige Republikeinse president George W. Bush. Als later blijkt dat het decreet inderdaad tegen de grondwet ingaat, zouden de benadeelden al ‘onherstelbare schade’ hebben geleden, volgens Robart.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 februari 2017

Ook in hoger beroep verloor Trump de zaak. Het ministerie van Justitie had een ‘noodberoep’ aangevraagd, om ervoor te zorgen dat de ‘moslimban’ zo snel mogelijk weer van kracht was. Het inreisverbod gold voor reizigers en immigranten uit Iran, Irak, Libië, Jemen, Somalië, Sudan, en Syrië. In eerste instantie was de ban tijdelijk, om ervoor te zorgen dat de controle op moslimmigranten op orde is.