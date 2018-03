Trump verliest beroep inreisverbod: dit zeggen de rechters

Een panel van drie rechters heeft unaniem besloten dat het tijdelijke stopzetten van het inreisverbod van president Donald Trump van kracht moet blijven. Het federale hof in San Francisco bepaalde donderdagavond dat er ‘absoluut geen bewijs’ is dat iemand uit de ‘verbannen’ landen terroristische aanslagen heeft gepleegd in de Verenigde Staten.

Het inreisverbod voor reizigers en migranten uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Sudan, Syrië en Yemen werd tijdelijk stopgezet door de federale rechter James Robart. De rechter gaf een hoger hof daarmee de kans kritisch naar de ban te kijken, en te controleren of deze in strijd is met de grondwet.

Ruzie over rechterlijke macht

De zaak heeft de spanningen tussen de rechterlijke macht en het Witte Huis op scherp gezet. Op Twitter schreef Trump dat Robart en ‘het rechtssysteem’ schuldig zijn als er een aanslag plaatsheeft op Amerikaans grondgebied.

Volgens de president hebben de rechters niets te zeggen over zaken die betrekking hebben op de binnenlandse veiligheid. ‘Het staat buiten kijf’ dat de rechters wel degelijk inspraak hebben en de macht houden om de president te controleren, zegt het panel. ‘De federale rechterlijke macht heeft de autoriteit om uitspraken te doen over mogelijke constitutionele problemen.’

Witte Huis blijft kritiek leveren op rechters

Trump heeft direct laten weten in hoger beroep te gaan. De zaak wordt dan behandeld in het Hooggerechtshof. In een tweet – geheel geschreven in hoofdletters – belooft Trump: ‘Ik zie jullie in de rechtbank, de veiligheid van ons land staat op het spel!’

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 februari 2017

Het Witte Huis blijft kritiek leveren op de rechters die kritiek leveren op het omstreden inreisverbod. Minister van Justitie Jeff Sessions verweet het panel een ‘politieke beslissing’ te hebben gemaakt. ‘In het hoger beroep kan de president mijns inziens zeer makkelijk winnen,’ houdt Sessions vol.