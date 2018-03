Wie waren de Nationale Veiligheidsadviseurs?

De benoeming van Steve Bannon in de Nationale Veiligheidsraad door president Donald J. Trump heeft de schijnwerper gezet op de Nationale Veiligheidsadviseur.

Een functie die sinds 1953 bestaat en dus jonger is dan de Veiligheidsraad, die in 1947 werd ingesteld door president Harry S. Truman. Hieronder een lijst met Nationale Veiligheidsadviseur, hun termijn en de president die ze dienden:

Robert Cutler: 23 maart 1953 tot 2 april 1955 (Dwight D. Eisenhower) Dillon Anderson: 2 april 1955 tot 1 september 1956 (Dwight D. Eisenhower) William Harding Jackson: 1 september 1956 tot 7 januari 1957 (Dwight D. Eisenhower) Robert Cutler: 7 januari 1957 tot 24 juni 1958 (Dwight D. Eisenhower) Gordon Gray: 24 juni 1958 tot 13 januari 1961 (Dwight D. Eisenhower) McGeorge Bundy: 20 januari 1961 tot 28 february 1966 (John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson) Walt W. Rostow: 1 april 1966 tot 2 december 1968 (Lyndon B. Johnson) Henry A. Kissinger: 2 december 1968 tot 3 november 1975*) (Richard Nixon en Gerald Ford) Brent Scowcroft: 3 november 1975 tot 20 januari 1977 (Gerald Ford) Zbigniew Brzezinski: 20 januar1 1977 tot 21 januari 1981 (Jimmy Carter) Richard V. Allen: 21 januar1 1981 tot 4 januari 1982 (Ronald Reagan) William P. Clark: 4 januari 1982 tot 17 oktober 1983 (Ronald Reagan) Robert C. McFarlane: 17 oktober 1983 tot 4 december 1985 (Ronald Reagan) John M. Poindexter: 4 december 1985 tot 25 november 1986 (Ronald Reagan) Frank C. Carlucci: 2 december 1986 tot 23 november 1987 (Ronald Reagan) Colin L. Powell: 23 november 1987 tot 20 januari 1989 (Ronald Reagan) Brent Scrowcroft: 20 januari 1989 tot 20 januari 1993 (George H. W. Bush) Anthony Lake: 20 januar1 1993 tot 14 maart 1997 (Bill Clinton) Samuel R. Berger: 14 maart 1997 tot 20 januari 2001 (Bill Clinton) Condoleezza Rice: 22 januari 2001 tot 25 januari 2005 (George W. Bush) Stephen Hadley 26 januari 2005 tot 20 januari 2009 (George W. Bush) James Jones: 20 januari 2009 tot 8 oktober 2010 (Barack Obama) Thomas Donilon: 8 oktober 2010 tot 1 juli 2013 (Barack Obama) Susan Rice: 1 juli 2013 tot 20 januar1 2017 (Barack Obama) Michael Flynn: 20 januari 2017 tot 14 februari 2017 (Donald J. Trump) Herbert Raymond (H.R.) McMaster: heden (Donald J. Trump)

*) Henry Kissinger is tot nu toe de enige Veiligheidsadviseur die deze functie combineerde met de functie van minister van buitenlandse Zaken (van 21 september 1973 tot 22 januari 1977).

Bron: ‘History of the National Security Council, 1947-1997’, samengesteld door de Office of the Historian, U.S. Department of State (augustus 1997).