Deze rechter zet inreisverbod Trump definitief stop

Ook de tweede versie van het controversiële inreisverbod van Donald Trump is van de baan. De federale rechter Derrick Watson roept het verbod – na een tijdelijke stop – definitief een halt toe.

Trump moet vanwege de uitspraak aan het werk met een derde versie van het inreisverbod. Na het invoeren van zijn eerste inreisverbod, werd de president teruggefloten door een andere rechter.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor Elseviers speciale nieuwsbrief over Amerika

‘Discriminatie in wet’

De eerste versie van het (tijdelijke) inreisverbod werd flink opgeschoond. Trump schrapte alles uit de wet wat de suggestie van discriminatie zou kunnen wekken, zoals de voorkeur die christelijke bezoekers zouden genieten. Ook is Irak uit het verbod gehaald, omdat het land sinds januari zijn veiligheidsmaatregelen voor vertrekkende inwoners heeft aangescherpt.

Voor rechters blijft de wet – waarmee toegang wordt ontzegd aan migranten en bezoekers uit Libië, Somalië, Sudan, Syrië en Jemen – onrechtmatig.

Derrick Watson, een rechter uit Hawaï, boog zich over het verbod op verzoek van een Egyptische inwoner van Hawaï en de staat zelf. Hoewel de bevoordeling van bijvoorbeeld christenen uit het verbod is geschrapt, stelt de regering zich volgens Watson nog steeds ‘vijandig op jegens een groep door moslims specifiek als doelwit van de wet te zien’.

Context van de campagne

De uitlatingen van Trump tijdens de verkiezingscampagne dragen bij aan het oordeel van Watson, die het verbod in ‘historische context’ plaatst. Tijdens de verkiezingsbijeenkomsten van Trump pleitte de Republikein diverse keren voor een ‘complete en totale weigering van alle moslims die de Verenigde Staten in willen’.

Dat verbod is toen gewijzigd, zodat niet moslims in het bijzonder maar alle bewoners van zes landen (elk overwegend islamitisch) worden geweigerd. Met andere landen waar veel radicalen wonen, hebben de Amerikaanse autoriteiten betere afspraken gemaakt over controle aan de grens, stelt Trump.