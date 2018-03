John McCain: ‘Trump moet verdachtmakingen Obama hard maken’

Republikeinse Senator John McCain eist dat president Donald Trump bewijs publiceert over de vermeende afluisterpraktijken van Barack Obama. Vooralsnog liet de president van de Verenigde Staten het bij aantijgingen.

Trump liet via Twitter weten dat zijn telefoon tijdens de campagne door Obama werd afgetapt. McCain spoorde Trump zondag aan met bewijzen te komen. Doet hij dat niet, dan moet hij zijn beschuldiging intrekken, zegt McCain in een interview met CNN: ‘Ik denk dat de president weinig keus heeft: of hij moet de beschuldiging intrekken of hij moet de inlichtingen verschaffen waarop de Amerikanen recht hebben. Want als Obama inderdaad schuldig is, hebben we een groot probleem.’

Het is opmerkelijk dat de Republikeinen de aantijgingen van hun president openlijk in twijfel trekken. Trump beweert tijdens de verkiezingscampagne door Obama te zijn afgeluisterd, maar liet hiervoor geen bewijs zien.

Via zijn Twitteraccount liet hij op 4 maart weten dat hij in oktober werd afgeluisterd in de Trump Tower. Trump refereerde aan het Watergateschandaal, waarbij president Nixon de Democratische Partij afluisterde. Uiteindelijk moest Nixon het veld ruimen.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

‘Bel met CIA-directeur’

Trump liet het huis van Obama doorzoeken, maar er werd niets gevonden, wat volgens Trump alleen maar extra verdacht maakt. McCain zet vraagtekens bij de houding van Trump: ‘Dit probleem kan binnen een minuut zijn opgelost. Het enige wat hij hoeft te doen, is de directeur van de CIA om opheldering te vragen.’

Donald Trump heeft geen goede relatie met John McCain. McCain, een vooraanstaande Republikeinse Senator, verloor in 2007 de presidentsverkiezingen van Obama. Hij is een gelauwerde oorlogsveteraan en Senator voor Arizona. McCain werd in de Vietnamoorlog neergeschoten, gevangengenomen en gemarteld. Tijdens zijn campagne zei Trump dat krijgsgevangenen meestal geen oorlogshelden zijn.