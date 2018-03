Klimaatverandering bestrijden? Trump heeft liever meer banen

Weg met onnodige milieuregels en projecten om klimaatverandering tegen te gaan en ruim baan voor de steenkolenindustrie: met één decreet zet president Donald Trump een streep door het milieubeleid van zijn voorganger.

De Verenigde Staten gaan zich minder actief inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Het beschermen van Amerikaanse banen is het belangrijkst, zo staat in een decreet dat dinsdag is ondertekend door Trump. ‘Dit is het begin van een nieuw Amerikaans tijdperk voor energie, productie en het creëren van banen,’ aldus de president.

War on coal

Met het decreet poogt de regering vooral de noodlijdende steenkolenindustrie een stimulans te geven. Tijdens de campagne zei Trump te balen van de ‘war on coal’, die zou zijn ingezet door Barack Obama. De vorige president probeerde met zijn Clean Power Plan druk te zetten op staten en bedrijven om schonere vormen van energie te produceren. Zijn plan – volgens Obama ‘de belangrijkste stap ooit gezet door Amerika in de strijd tegen klimaatverandering’ – kwam nooit echt uit de verf. Talloze ondernemers en Republikeinse staten noemden het een ‘job killer’ en stapten naar de rechter.

Trump, die zijn decreet dinsdag ondertekende in bijzijn van een aantal mijnwerkers, zei: ‘Ik heb het hun beloofd, we gaan ze weer aan het werk krijgen. De oorlog tegen steenkool stopt hier.’ Door het decreet zullen staten en bedrijven straks niet meer worden gehouden aan gestelde doelen om CO2-uitstoot te verminderen en wordt het toegestaan om steenkool te winnen op grond van de federale regering.

De vakbonden reageren verheugd op het nieuws en de steenkoolindustrie zegt nieuwe banen te verwachten. De trend blijft echter hetzelfde, stelt het ministerie van Energie: op lange termijn wordt steenkool minder belangrijk, deels te verklaren door de opkomst van goedkope gaswinning.

Grote draai

Trump roept in zijn decreet tevens op om alle ‘obstakels’ in de huidige regelgeving te identificeren, zodat die later kunnen worden geschrapt. Republikeinen klagen al langer dat er veel te veel regels zijn bedacht voor bedrijven, bijvoorbeeld bij het produceren van auto’s. Zo bepaalde de Environmental Protection Agency, het ministerie verantwoordelijk voor milieuzaken, dat fabrikanten auto’s binnen 12 jaar ongeveer de helft zuiniger moeten laten rijden. Extra kosten lopen volgens critici op tot 3.800 dollar per nieuwe auto.

De plannen van Trump – minder regels, minder aandacht voor klimaat – betekenen een grote draai ten opzichte van het beleid van Obama, die zich veel bezighield met klimaatverandering. Omdat Obama zich met een Republikeins Congres genoodzaakt zag om zijn beleid met presidentiële decreten door te drukken, is het voor klimaatscepticus Trump makkelijk om alles met een pennenstreek terug te draaien. Echter: zolang Trump zelf geen wet ondertekent, kan zijn opvolger hetzelfde doen.