Oud-adviseur Flynn wil getuigen over banden met Rusland in ruil voor immuniteit

Michael Flynn, de opgestapte nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is bereid een verklaring af te leggen over vermeende contacten tussen de Russische autoriteiten en het campagneteam van Trump. Dat zegt zijn advocaat.

Flynn raakte in opspraak nadat hij de vicepresident Mike Pence had misleid over gesprekken die hij voerde met de Russische ambassadeur.

Immuniteit?

Nu zegt de omstreden generaal wel te willen getuigen over het vermeende contact met de Russen, naar eigen zeggen om de situatie op te helderen. Volgens zijn advocaat Robert Kelner hoopt Flynn zo ook ‘oneerlijke vervolging’ te voorkomen.

‘Generaal Flynn heeft een verhaal te vertellen en zijn getuigenis kan nieuw licht werpen op de gesprekken die hij heeft gehad met de Russische ambassadeur,’ aldus Kelner. The Wall Street Journal schrijft dat Flynn om immuniteit heeft gevraagd, maar het Congres ontkent met klem die bewering.

Flynn in de fout

Voordat Donald Trump zijn intrek nam in het Witte Huis, sprak Flynn (58) met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten – Sergej Kislyak – over de sancties tegen Rusland. Die werden in de laatste maanden van het presidentschap van Barack Obama aangescherpt.

Tegen Pence zei Flynn dat hij het met de Russische autoriteiten niet heeft gehad over de sancties. Later beweerde de veiligheidsadviseur dat hij het niet precies meer wist.

Russische banden?

Kelner zegt dat zowel de Senaat als het Congres al in gesprek is met Flynn om een datum te prikken voor de getuigenis. Momenteel onderzoeken twee commissies de berichten over Russische bemoeienis tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Over de vermeende banden tussen het team van Trump en de Russen wordt steeds meer bekend. Zijn schoonzoon Jared Kushner – tevens een topadviseur in het Witte Huis – had in december al contact met een Russische staatsbank.