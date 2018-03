Trump zet Republikeinen voor het blok bij stemming over Obamacare

De Amerikaanse president Donald Trump ligt in de clinch met zijn eigen partij. Hij heeft de Republikeinen een ultimatum gesteld: stem vandaag voor het nieuwe zorgplan, of Obamacare blijft intact.

Het intrekken van Obamacare was een van Trumps belangrijkste beloftes tijdens de verkiezingscampagne. Maar het alternatieve zorgplan – ook wel Trumpcare genoemd – zorgt voor onenigheid. Hoe groot is de kans dat het wetsvoorstel wordt aangenomen?

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt vrijdag over het nieuwe zorgplan van Trump. Of een meerderheid van het congres inderdaad voor het wetsvoorstel zal stemmen, is onzeker. Een Republikeins congreslid geeft aan dat tientallen Republikeinen niet voor het wetsvoorstel zullen stemmen zoals het er nu uitziet. Als 22 van de 247 Republikeinen in het Huis tegen stemmen en geen enkele Democraat het nieuwe zorgplan steunt, is het wetsvoorstel van tafel.

De stemming stond gepland voor donderdag – exact op de zevende verjaardag van de Affordable Care Act (Obamacare). De Republikeinse voorzitter Paul Ryan stelde de stemming uit. Als stok achter de deur dreigt Trump Obamacare intact te laten als het wetsvoorstel vrijdag niet wordt aangenomen.

Wat zijn de bezwaren?

Het grootste bezwaar van veel Republikeinen is dat het zorgplan zoals het er nu ligt, nog steeds erg duur is. Ook wil een aantal conservatieve politici niet dat Amerikanen tot hun 26ste levensjaar onder de verzekering van hun ouders vallen. Weinig Republikeinen zijn enthousiast over het basispakket dat verzekeraars moeten aanbieden, met daarin onder meer kraamzorg en noodhulp.

“It’s gonna pass, so that’s it,” Spicer says. https://t.co/bzvicKm2aH — Jacqueline Alemany (@JaxAlemany) 23 maart 2017

Een groot aantal Republikeinen zal naar verwachting voor het wetsvoorstel stemmen. ‘Alles beter dan Obamacare,’ is de teneur. Trump is stellig: Republikeinen die niet akkoord gaan met het zorgplan breken verkiezingsbeloften. ‘We hebben een geweldig voorstel en er wordt alleen een politiek spelletje gespeeld.’