Blijft Bannon ook na degradatie ‘Trump-fluisteraar’?

Steve Bannon, een van de belangrijkste adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump, is uit de Nationale Veiligheidsraad gezet. Vooralsnog blijft de omstreden nationalist als chef-strateeg wel welkom in het Witte Huis.

De aankondiging van Trump woensdag kwam onverwacht: Bannon (63) heeft vanaf deze week geen plek meer in de Nationale Veiligheidsraad (NSC), het machtige orgaan dat de president adviseert over belangrijke veiligheidskwesties. De directeur van de inlichtingendiensten en het hoofd van de Joint Chiefs of Staff zijn vanaf heden wel weer welkom.

Nieuwe shake-up

Trumps eerdere beslissing om adviseur en strateeg Bannon in de Veiligheidsraad te plaatsen, was opvallend en leidde tot veel verbazing en kritiek. Normaliter bestaat de raad uit generaals en leden van de inlichtingendiensten, niet uit politiek adviseurs.

Rik Kuethe over Trumps ‘stille machtsgreep’: wat is hij van plan met de NSC?

Bannon – een oud-Goldman Sachs-bankier die aan het hoofd stond van alt-right-website Breitbart – heeft geen ervaring met buitenlands beleid. Tegenstanders vreesden dat hij zijn politieke ideeën – Bannon is een uitgesproken nationalist en islamcriticus – zou meenemen naar de NSC.

Nu de wijzigingen in de Veiligheidsraad zijn teruggedraaid, doen Trump-officials alsof er weinig aan de hand is. Bannon zou er vooral zijn neergezet om Michael Flynn te helpen, de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur die moest vertrekken omdat hij loog over gesprekken met de Russische ambassadeur. Zijn opvolger, generaal H.R. McMaster, zou Bannon niet meer nodig hebben.

Jubelende tegenstanders

De degradatie van Bannon werd volgens The Washington Post dagenlang besproken in het Witte Huis, gesprekken waar Bannon deels zelf bij was. In een reactie schrijft Bannon dat zijn taak erop zit. ‘Generaal McMaster heeft de NSC weer hersteld in zijn originele functie.’

Hoewel Congresleden van beide partijen op Twitter jubelen over Bannons degradatie, lijkt van een definitieve breuk met Trump geen sprake. Bannon blijft aan als chef-strateeg van de president en houdt het recht om geheime informatie in te zien.

I called for Bannon's removal because national security should be in the hands of experts, not political consultants https://t.co/dcH20U2Y7t — Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) April 5, 2017

Steve Bannon’s fringe views & sick ideology still infect the White House. My statement 👇🏽 pic.twitter.com/cYL2REM8fk — Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) April 5, 2017

Ongeëvenaard

In Trumps eerste maanden was Bannons toegang tot de president ongeëvenaard. In Amerikaanse media werd Bannon al snel ‘de op één na machtigste persoon ter wereld’ en de ‘Trump-fluisteraar’ genoemd. Hij zou Trumps moslimban grotendeels hebben bedacht en schreef mee aan de inauguratiespeech van de president.

Tegelijkertijd schuwt Bannon de confrontatie niet. Achter de schermen ruziede hij met gematigde Republikeinen in het Witte Huis en zei hij te geloven in een deep state: een soort schaduwregering met aanhangers van Barack Obama die Trump op alle mogelijke manieren tegenwerken. Bannon beloofde daarop ‘het overheidsapparaat te ontmantelen’.