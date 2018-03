Trump impopulair, maar zijn kiezers staan vierkant achter hem

Hoe doet Donald Trump het na honderd dagen in het Witte Huis volgens de Amerikanen? Elsevier zocht uit wat de Amerikaanse kiezer vindt van president Trump en wat zijn fans vinden van zijn termijn tot nu toe.

Het merendeel van de Amerikanen geeft het presidentschap van Trump tot dusver een onvoldoende. Zijn approval rating begon op een historisch laagtepunt en staat daar nog steeds, zegt Emily Ekins (32), die peilingen uitvoert voor het Cato instituut.

Tevreden over economie

‘Als gevolg van de chaotische manier van regeren beschrijven veel mensen het bewind als zwak en gebrekkig. De laatste weken is dat imago iets verbeterd, maar het blijft de belangrijkste reden voor Trumps lage rapportcijfer.’

Onvoldoende voor Trump:Percentage van Amerikanen positief over eerste 100 dagen George H.W. Bush 56% Bill Clinton 55% George W. Bush 62% Barack Obama 65% Donald Trump 40% (*tot 23 april 2017) Bron: Gallup

Tegelijkertijd zijn veel van Trumps kiezers positief over de economie en blijven ze zijn plannen steunen, ziet Ekins in de cijfers. ‘Zijn beleid mag dan in harde bewoordingen worden afgekeurd door de hoogopgeleide elite in Washington, zijn aanhangers stemmen nog altijd in met veel van Trumps plannen.’

Confrontatie met de media

Als voorbeeld geeft ze het inreisverbod voor immigranten uit een reeks islamitische landen dat eind januari werd aangekondigd. De eerste versie leidde tot chaos op vliegvelden, mede doordat de regering niet had overlegd met de verantwoordelijke instanties. Federale rechters legden het inreisverbod stil en deden hetzelfde met een tweede, afgeslankte versie van het verbod. Een meerderheid van Trump-kiezers staat nog steeds achter het plan.

Zijn eerste honderd dagen: Trump dacht dat presidentschap makkelijker zou zijn dan andere banen

De manier waarop Amerikaanse media de president behandelen, speelt bij de beeldvorming een opvallende rol, aldus Ekins. De afgelopen decennia werden presidenten in hun eerste maanden overwegend vriendelijk behandeld door het journaille.

Van wittebroodsweken was ditmaal geen sprake: Trump kreeg veel kritiek over zich heen en zocht – net als perswoordvoerder Sean Spicer – veelvuldig de confrontatie met de media. Ekins: ‘Het is duidelijk dat de meeste media Trump echt niet mogen. Als ze meer verschillende invalshoeken hadden genomen in hun verslaggeving, dan had dat effect gehad op de publieke opinie.’