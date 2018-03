Trump vreest ‘groot conflict’ als Noord-Korea niet meewerkt

Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, komt er een diplomatieke oplossing voor het conflict met Noord-Korea. Maar als Pyongyang de hakken in het zand zet, kan dat leiden tot een ‘groot, groot’ conflict.

Na een week waarin de leiders van zowel Amerika als Noord-Korea ferme oorlogstaal uitsloegen, zegt de Amerikaanse president Trump dat het ‘heel moeilijk’ wordt een oplossing te vinden voor de ruzie met Noord-Korea. Volgens Trump – die zijn eerste honderd dagen in het Witte Huis bijna achter de rug heeft – is het ‘absoluut goed mogelijk’ dat het conflict escaleert.

Hulp van Xi

Het Witte Huis zei eerder deze week dat het duidelijker wil zijn over het Noord-Korea-beleid van de nieuwe regering. Admiraal Harry Harris zei voor de Senaat dat de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten hem ernstige zorgen baren.

Trump zegt steun te krijgen van China. Volgens het Witte Huis heeft de Chinese president Xi Jinping aangegeven de druk op Pyongyang op te voeren. ‘Ik geloof wel dat Xi heel hard probeert alles in het gareel te houden. Hij wil zeker geen chaos en doden zien,’ zegt Trump, die de Chinese president Xi naar eigen zeggen ‘heel goed heeft leren kennen’.

‘Hij houdt echt van China. Hij houdt van de Chinezen. Ik weet dat hij wel iets wil doen, maar misschien kan hij niets doen tegen Kim Jong-un.’

Trump niet enthousiast over Korus

Trump heeft ook Zuid-Korea nodig in de strijd tegen Pyongyang, maar over het vrijhandelsverdrag tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten, Korus genaamd, liet Trump zich donderdag zeer negatief uit. Korus is volgens Trump een ‘Hillary Clinton-ramp’.

In juni bestaat het verdrag tien jaar en dan wordt verwacht dat de partijen het opnieuw gaan bespreken. Het Witte Huis heeft Zuid-Korea laten weten dat het de komende maanden ‘opnieuw wil onderhandelen of een streep wil zetten door de deal’.