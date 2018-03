Trump mag steden niet straffen die migratiebeleid dwarsbomen

Weer een rechter die een streep zet door de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Witte Huis wil steden financieel korten als ze niet meewerken aan het uitzetten van illegalen. Dat mag niet, volgens districtsrechter William Orrick.

Het plan om steden te vragen criminele illegale migranten over te dragen en ze vervolgens uit te zetten, is voorlopig geblokkeerd. Twee Californische gemeenten stapten na de rechter. Orrick, een rechter uit San Fransisco, schat in dat het decreet van Trump ongrondwettelijk wordt verklaard.

De eerste 100 dagen van president Trump: valse of vliegende start? Kom naar Elseviers evenement American Dreamers

‘Rechter is gek geworden’

Onder Trumps plan moeten zogenaamde ‘sanctuary cities’, steden die gearresteerden illegalen niet overdragen aan de autoriteiten, moeten worden gekort.

Dat de rechter een streep heeft gezet door het decreet, zorgt voor woede in het Witte Huis. Volgens Trumps stafchef Reince Priebus is de rechter ‘gek geworden’. ‘Het idee dat een overheid geen voor de hand liggende restricties kan invoeren over de besteding van het overheidsgeld in bepaalde steden, zal uiteindelijk worden verworpen,’ aldus een woordvoerder. Het team van Trump gaat waarschijnlijk in hoger beroep.

(Nog) geen geld voor bouw muur

Het besluit van de rechter was niet de enige tegenvaller die Trump dinsdag moest verwerken. The Washington Post openbaarde het overheidsbudget van Trump, waarin geen geld voor de muur is gereserveerd. De Democraten in het Congres – die de begrotingsplannen vrijdag inzien en moeten stemmen over het budget – hebben eerder gedreigd niet akkoord te gaan met de begroting als de bouw van de muur daarin is meegenomen.

Lees ook: zoveel geld en tijd kost de bouw van Trumps muur

Op Twitter haalt Trump ouderwets uit naar de ‘neppe media’, die volgens de president liegen over zijn standpunt over de muur. ‘De muur zal worden gebouwd en zal een einde maken aan drugs, mensensmokkel etcetera.’ Naar eigen zeggen heeft Trump nog genoeg tijd. Hij houdt ook vol dat Mexico de bouw van de muur zal betalen, maar dat de Amerikanen het geld nu ‘voorschieten’, zodat ze eerder kunnen beginnen met de bouw.

Uit eerder gelekte documenten blijkt dat de bouw van deze muur 21,6 miljard dollar kost (bijna 20,3 miljard euro). Tijdens verkiezingscampagne zei Trump dat de bouw zo’n 12 miljard dollar zou kosten. Andere Republikeinen, zoals Paul Ryan, beweerden dat het bedrag zou uitkomen rond de 15 miljard dollar. Als Trump direct zou beginnen met de bouw van de muur – wat niet het geval lijkt – is de muur in 2020 af.