Vechten om Trumps aandacht: een ongekende machtsstrijd

Militair ingrijpen in Syrië legt de ideologische machtsstrijd in Witte Huis bloot. De gematigde Republikeinen winnen aan invloed.

De foto waarop te zien is hoe Donald Trump op donderdag 6 april wordt bijgepraat over de situatie in Syrië, spreekt boekdelen. Dicht bij de president, aan tafel van de provisorische situation room in Mar-a-Lago, zitten onder anderen Nationaal Veiligheidsadviseur H.R. McMaster, minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en schoonzoon Jared Kushner. Op stoelen in de hoek zitten adviseurs Steve Bannon en Stephen Miller, vlak bij de uitgang.