Erdogans lijfwachten slaan er lustig op los in VS

Na het bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan Washington zijn gisteren gevechten uitgebroken. Voor de Turkse ambassade sloegen Turkse lijfwachten in op Koerdische demonstranten.

De demonstranten droegen Koerdische vlaggen. Erdogans lijfwachten wilden het protest de kop indrukken. Vervolgens brak er een vechtpartij uit op het perceel voor de residentie. Dat ze te gast waren in Amerika, liet de lijfwachten onberoerd. Negen mensen raakten gewond, onder wie twee ernstig. Twee mannen zijn gearresteerd. Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC was president Erdogan tijdens deze schermutseling in de Turkse residentie.

Ontmoeting met Trump

Eerder op de dag had president Erdogan een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, waarin vooral de vriendschap tussen beide landen werd besproken. Beide leiders gaven na afloop een persconferentie, waarbij de goede betrekkingen tussen beide landen nogmaals werden onderstreept. Buiten het Witte Huis hadden zich zowel voor- als tegenstanders van Erdogan verzameld.

Strijd tegen IS

Opmerkelijk is dat de Amerikaanse regering afgelopen week besloot om de militante Koerdische factie in Syrië, de YPG, te bewapenen. Dat is zeer tegen de wens van Turkije, die op voet van oorlog verkeert met de separatistische Koerden. De YPG, feitelijk het leger van de autonome Koerdische regio, vecht al sinds 2011 tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, en later ook tegen IS. Anders dan Turkije zien de Amerikanen de YPG niet als onderdeel van de PKK, en als een waardevolle bondgenoot in de strijd tegen IS.

De Verenigde Staten vrezen al jaren dat het langlopende conflict tussen de Turkse regering en de Syrische Koerden mogelijkheden biedt voor IS. Het Pentagon was ook onder oud-president Barack Obama al duidelijk: de partijen moeten zich richten op de vijand, het IS-kalifaat.