‘Flynn werd betaald door Turkije om Raqqa-offensief te stoppen’

Nog voordat de Amerikaanse president Donald Trump aan de macht kwam, zou de inmiddels opgestapte adviseur Michael Flynn een militaire operatie op Raqqa, het bolwerk van terreurbeweging Islamitische Staat (IS), hebben geblokkeerd. Turkije was namelijk tegen de operatie.

Flynn zou zo’n half miljoen dollar zijn betaald door de Turken om voor hen op te komen, meldt het persbureau McClatchy donderdag.

Koerdische militie

Volgens de berichtgeving zou Flynn een verzoek van de regering van oud-president Barack Obama om goedkeuring te geven voor de operatie in Raqqa, hebben afgewezen. De reden daarvoor werd niet genoemd, maar er wordt gespeculeerd dat het zou zijn omdat de Turken tegen de Koerdische YPG-militie zijn, die deel uit zouden maken van het offensief.

Op dat moment zou Flynn zijn betaald om te lobbyen voor de Turkse regering, maar hij registreerde dat niet. Een aantal weken nadat hij in februari het veld moest ruimen, registreerde hij zich alsnog met terugwerkende kracht bij het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Uiteindelijk werd de anti-IS-operatie in Raqqa wel goedgekeurd, maar dat gebeurde nadat Flynn was ontslagen.

Ontvoering Amerika

Het is niet de eerste keer dat Flynn in verband wordt gebracht met Turkije. In maart verklaarde ex-CIA-chef James Woolsey dat Flynns firma gesprekken zou hebben gehad met Turkse regeringsvertegenwoordigers over een eventuele ontvoering van de islamitische prediker Fethullah Gülen – aartsvijand van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Gülen woont in de Verenigde Staten.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Het nieuws over Flynn komt luttele dagen na het nieuwste schandaal rondom Trump en zijn omstreden mogelijke contacten met Rusland. Trump ontsloeg Flynn in februari, omdat hij vicepresident Mike Pence en andere officieren van het Witte Huis niet zou hebben geïnformeerd over zijn voortijdige gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington Sergej Kislyak.