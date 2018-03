Senaat daagt Flynn in Ruslandonderzoek

Michael Flynn is gedagvaard door de Senaatscommissie die de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoekt. Flynn was tot 14 februari veiligheidsadviseur van president Donald Trump.

Het is voor het eerst sinds het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2011 dat dit gebeurt. Flynn werd op 28 april gevraagd om documenten af te staan die relevant zijn voor het onderzoek. Flynn weigerde aan deze oproep gehoor te geven.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Michael Flynn werd in januari door Donald Trump aangesteld als Nationale Veiligheidsadviseur. Hij moest het veld ruimen toen bekend werd dat hij, nog voor Trumps verkiezing, een aantal gesprekken had gevoerd met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Vervolgens liet hij na om vicepresident Mike Pence te informeren. Voor Amerikaanse staatsburgers is het verboden om namens hun land te onderhandelen met een vreemde mogendheid.

Flynn en Erdogan

In april meldde CIA-directeur James Woolsey dat Flynn met Turkse regeringsvertegenwoordigers zou hebben gesproken over een illegale ‘verwijdering’ uit de Verenigde Staten van de islamitische prediker Fethullah Gülen. Dat is de aartsrivaal van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Gülen wordt er door de Turkse regering van beschuldigd achter de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar te zitten.

Eerder was Flynn volgens zijn advocaat bereid een verklaring af te leggen voor het Amerikaanse Congres over vermeende contacten tussen de Russische autoriteiten en het campagneteam van Trump. Hij wilde informatie geven in ruil voor immuniteit. Het verzoek om immuniteit werd afgewezen.

Ontslag James Comey

Woensdag werd bekend dat Donald Trump directeur van de FBI James Comey heeft ontslagen. ‘Als de storm is gaan liggen, zal iedereen me bedanken voor het ontslaan van Comey,’ twitterde Donald Trump na de boze reacties die volgden op het nieuws van het ontslag van de FBI-directeur.

Trump zegt dat Comey het vertrouwen van ‘bijna iedereen’ heeft verloren. Het plotselinge ontslag van de directeur van de FBI baarde opzien. In Washington sloeg het nieuws in als een bom: Comey was verantwoordelijk voor het FBI-onderzoek naar Russische infiltratie in de Amerikaanse politiek. Tijdens de presidentscampagne heropende Comey het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton. Dit is een ander onderzoek dan dat van de Senaatscommissie.